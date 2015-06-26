ФОТО: Как Кристапс Порзиньгис отдыхает с братьями в Нью-Йорке

Известный латвийский баскетболист 21-летний Кристапс Порзингис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», проживает в Нью-Йорке. Нередко спортсмен проводит время в компании своих братьев - Яниса и Мартиньша.
Пасхальные выходные братья и возлюбленная Яниса, американская модель Габриэли Ньери (Gabrielle Kniery), провели в Центральном парке города, устроив велопрогулку.
На снимках видно, что несмотря на занятость, братья стараются как можно чаще видеться и планировать совместный досуг.
Также Кристапс, Янис и Мартиньш проводят время с родителями, которые переехали из Лиепаи в Нью-Йорк, чтобы поддержать Кристапса.
В минувшем регулярном чемпионате 21-летний Кристапс Порзингис провел 66 матчей, в которых в среднем набирал по 18,1 очка и делал по 7,2 подбора за игру.Еще по этой теме