ФОТО: Как Кристапс Порзиньгис отдыхает с братьями в Нью-Йорке

Известный латвийский баскетболист 21-летний Кристапс Порзингис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», проживает в Нью-Йорке. Нередко спортсмен проводит время в компании своих братьев - Яниса и Мартиньша.

Пасхальные выходные братья и возлюбленная Яниса, американская модель Габриэли Ньери (Gabrielle Kniery), провели в Центральном парке города, устроив велопрогулку.

+29C ☀️ A post shared by Martins Porzingis (@mporzingis) on Apr 16, 2017 at 12:33pm PDT

Реклама

Going home with my boys @kporzee and @mporzingis A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Mar 24, 2016 at 8:26pm PDT

A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jul 2, 2016 at 6:48pm PDT

На снимках видно, что несмотря на занятость, братья стараются как можно чаще видеться и планировать совместный досуг.

☀️ A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jun 27, 2016 at 8:02am PDT

🚁🗽 A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jul 10, 2016 at 4:20pm PDT

Photo: @longboat.chris A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Nov 3, 2016 at 3:14pm PDT

On my way to NOLA for All Star, special thanks to @alpalagonia from @apollojetsllc for the flight!!! #apollojets A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Feb 16, 2017 at 11:31am PST

A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jan 29, 2017 at 12:00pm PST

this is what I do 😂😂😂 @kporzee A post shared by Martins Porzingis (@mporzingis) on Jul 15, 2016 at 3:20pm PDT

My team @mo_liepaja A post shared by Martins Porzingis (@mporzingis) on Dec 17, 2016 at 2:15pm PST

bros A post shared by Kristaps Porzingis (@kporzee) on Dec 26, 2016 at 6:58pm PST

A post shared by Kristaps Porzingis (@kporzee) on Feb 12, 2017 at 6:19pm PST

NYCFC A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Sep 24, 2016 at 9:41am PDT

Также Кристапс, Янис и Мартиньш проводят время с родителями, которые переехали из Лиепаи в Нью-Йорк, чтобы поддержать Кристапса.

A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jan 29, 2017 at 11:59am PST

Knicks-Magic A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Nov 25, 2015 at 4:29pm PST

Kris finally has little time to chill with our parents😊 A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jun 27, 2015 at 11:26am PDT

NY Mets pitch #gomets A post shared by Martins Porzingis (@mporzingis) on Jun 26, 2015 at 3:19pm PDT

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний Кристапс Порзингис провел 66 матчей, в которых в среднем набирал по 18,1 очка и делал по 7,2 подбора за игру.

Еще по этой теме