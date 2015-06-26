ФОТО: Как Кристапс Порзиньгис отдыхает с братьями в Нью-Йорке

Кристапс Порзиньгис
 

Кристапс Порзиньгис. Фото: Ieva Lūka / LETA

Известный латвийский баскетболист 21-летний Кристапс Порзингис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», проживает в Нью-Йорке. Нередко спортсмен проводит время в компании своих братьев - Яниса и Мартиньша.

Пасхальные выходные братья и возлюбленная Яниса, американская модель Габриэли Ньери (Gabrielle Kniery), провели в Центральном парке города, устроив велопрогулку.

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Going home with my boys @kporzee and @mporzingis

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На снимках видно, что несмотря на занятость, братья стараются как можно чаще видеться и планировать совместный досуг.

☀️

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🚁🗽

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Photo: @longboat.chris

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On my way to NOLA for All Star, special thanks to @alpalagonia from @apollojetsllc for the flight!!! #apollojets

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this is what I do 😂😂😂 @kporzee

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My team @mo_liepaja

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bros

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NYCFC

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Также Кристапс, Янис и Мартиньш проводят время с родителями, которые переехали из Лиепаи в Нью-Йорк, чтобы поддержать Кристапса.

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Knicks-Magic

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Kris finally has little time to chill with our parents😊

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NY Mets pitch #gomets

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В минувшем регулярном чемпионате 21-летний Кристапс Порзингис провел 66 матчей, в которых в среднем набирал по 18,1 очка и делал по 7,2 подбора за игру.

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