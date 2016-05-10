ФОТО: Возможно, самый сексуальный игрок латвийской сборной по хоккею

21-летний нападающий латвийской сборной по хоккею Рихард Букартс считается не только одним из самых перспективных спортсменов нашей страны, но и, по мнению, поклонниц, входит в число самых сексуальных мужчин Латвии.
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Своими профессиональными достижениями Рихард приковывает внимание поклонников к экрану, а его сексуальные снимки в микроблоге Instagram привлекают все больше представительниц прекрасного пола. Смотрите сами!
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