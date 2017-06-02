Маршрут на выходные: тропы Дундаги, ярмарка в Этнографическом, праздник в Турайде

Везде успеть уже в эти выходные никак не удастся: придется выбирать, куда поехать. И так будет все лето, ведь каждые выходные в разных концах Латвии столько всего происходит, что надо самим решать, какой туризм вам больше по вкусу.

Выбрать уникальные экскурсии Дней путешественников в Слитерском национальном парке и ехать в далекую Дундагу, или предпочесть чего поближе - ежегодную ярмарку ремесленников в Этнографическом музее в Риге или детский праздник в Турайде?.. Решайте сами, исходя из возможностей, времени и своих собственных планов на выходные.

От Колки до Дундаги

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В окрестности Дундаги все-таки лучше ехать как минимум на два дня, ведь путь сюда не близкий, а территория Слитерского национального парка очень обширная. Разумеется, побывать в этой курземской стороне можно и в другие дни лета. Но

уникальность Дней путешественников в том, что экскурсии по лесным, луговым и болотным тропам 3 и 4 июня здесь проводят не просто знатоки природы, а лучшие специалисты - биологи, геологи, эксперты в области охраны окружающей среды.

Многие чудеса и красоты в окрестностях Дундаги вы и без таких супер знающих гидов найдете потом по туристским буклетам. Но учтите: в обычные дни далеко не все территории национального парка открыты для посещения, ведь Слитерский национальный парк самый закрытый из всех природных охраняемых территорий Латвии. Здесь даже есть места, где вообще не ступала нога человек: эксперимет такой, ученые смотрят, как природа справляется.

А прогуляться по цветущему лугу биологом или по старому парку Дундаги со знатоком повадок летучих мышей - не хотите ли? Дундагу ведь в Северной Курземе иногда называют столицей летучих мышей.

Еще предлагает программа 3 и 4 июня в сопровождении интсруктора побродить по болотам - в специальных широких «болотных» подошвах, позволяющих пройти по топким местам.

В субботу будет и экскурсия архитектурная: новое здание «Латвияс межи» в Дундаге, в 2016 году получило приз, как одно из интереснейших новых строений в стране, его можно будет осмотреть и внутри тоже. Дни путешественников пройдут уже восьмой раз подряд, их успели особенно полюбить семьи с детьми. Каждый год в программе бывает множество мастерских и можно научиться мастерить собственными руками оригинальные вещицы, сувениры, игрушки.

Научись мастерить куклы. Фото: Пресс-фото\ ТИЦ Дундага\ А.Гайда

Будут и «вкусные» сюрпризы - традиционные моровные ватрушки «скландрауши» и не только они. Ведь на ярмарке ремеслинников, крестьян и курземских хозяюшек всегда найдется, чем полакомиться. А у рыбаков наверняка уже запасена копченая рыба. Знаем, пробовали! Ведь мы с друзьями на Днях путешественников там уже бывали, и еще поедем. Так что от души рекомендуем! Незабываемые впечатления в краю Синих гор и на берегу ливов гарантированы.

Ярмарка мастеров: два дня в Этнографическом музее

В 47-ой раз проходит 3 и 4 июня ярмарка мастеров прикладного искусства на берегах озере Югла. Времена, когда ярмарка была чуть ли не единственным местом, где сами мастера могли сами продавать свои работы, а у покупателей была возможность напрямую пообщаться с ремесленниками. Теперь в каждом регионе страны по три-четыре своих ярмарки, а в рижском квартале Калнциемс эксклюзивным товаром торгуют кажду субботу.

Выбор на ярмарке в Этнографическом богатый. Фото: Пресс-фото\ Brīvdabas muzejs

Но все-таки нигде больше не собирается вместе сразу такое множество людей, интересующихся традициями и современным прикладным искусством. Только в Этнографическом музее общая длина прилавков - если выстроить их в ряд - протынулась бы на целый километр! Многие продавцы и покупатели знают друг друга в лицо и по имени, ведь встречаются они на самой большой ярмарке страны на протяжении десятилетий.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Все о ярмарке

По традиции, на ярмарке в Этнографическом широко представлен и вкусный товар - хлеб домашней выпечки, всевозможные копчености, мед, сладости и травы, латышские блюда, которые готовят для посетителей по старым «бабушкиным» рецептам. Говорят, что вкуснее «пиперкукас», чем у бабушки Эмилии, во всей Латвии нет. Между прочем, эта почтенная кундзе - сстарше всех участников ярмарке - ей уже 100 лет!..

В субботу и воскресенье музей будет открыт для посетителей с 9.00 до 20.00. Стоимость входных билетов на ярмарку для взрослых - 4 евро, для школьников 1,40 евро, для студентов и пенсионеров, соответственно 2 и 2,5 евро. Семьям с детьми можно приобретсти семейные билеты за 8,5 евро (двое взрослых + от одного до четырех детей).

Детский праздник в Турайде

В субботу в Турайдском музее-заповеднике на горе Дайн соберутся детские фольклорные коллективы со всех концов Латвии. Одновременно с концертом под открытым небом будут проходить творческие мастерские. Вместе с мастерами можно будет раскрасить самый лоюбимый сигулдский - трость, узнать значение традиционных латышских знаков, которые исстари мастера повторяют в орнаментах.

На склонах турайдских холмов. Фото: Пресс-фото\ Турайдский музей-заповедник

Будет работать «Школа Спридитиса» в которой, например, научат делать кукол из луговых трав. На Горе Дайн, украшенной символическими скульптурами художника Индулиса Ранки будет интересно. Прозвучат рассказы об истории Горы Дайн и о том, почему именно это место длля многих стало символом «Песенной революции».

В празднике примут участие детские фольклорные коллективы Сигулды, Аллажи, Елгавы, Вентспилса и других городов и краев Латвии. А также все, кто приедет в Турайду вместе с родителями. Не пропустите, ведь на празднике можно быть не только зрителем. В программе совместные игры в фольклорных традициях - это весело.

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