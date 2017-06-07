Миллиардер Петр Авен впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Неполных два года прошло с момента тяжелой утраты бизнесмена, коллекционера и президента «Альфа-банка» Петра Авена. В 2015 году умерла супруга бизнесмена Елена. Только сейчас Авен решился выйти в свет с новой возлюбленной, сообщает издание Privātā Dzīve.

Сам предприниматель не комментирует отношения со спутницей, но взаимные взгляды и жесты дают окружающим понять серьезность отношений между ними.

Пара вместе появилась на приеме в честь открытия «Балтийских музыкальных сезонов», так как Петр Авен является одним из меценатов мероприятия.

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Спутница миллиардера для выхода в свет выбрала эффектный наряд и сразу привлекла внимание СМИ.

Как сообщили представители фонда «Поколение», Авен это лето проведет в своем имении в Лаздонском крае, которое обустроено по дизайну покойной жены предпринимателя.

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