Третий концерт «Рандеву»: две суперзвезды на одной сцене

22 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел третий концерт в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». В этот вечер на сцене блистали суперзвезды Стас Михайлов и Григорий Лепс, а также Лолита, Владимир Винокур, Аркадий Укупник, Ирина Билык, Александр Коган и другие.
- ВИДЕО: Елена Ваенга рассказала историю знакомства с Лаймой Вайкуле сегодня
- Легендарный Крис Норман на «Рандеву»: несколько торопливых слов о любви к музыке вчера
- «Лайма - это счастье!»: что говорят знаменитости о Вайкуле вчера
- Загляни за кулисы! Звезды фестиваля Вайкуле не забывают о своих поклонниках вчера
- ВИДЕО: Елена Ваенга устроила Лайме Вайкуле сюрприз на «Рандеву» 21 июля 2017 г.
- ФОТО: Грандиозное открытие фестиваля Вайкуле посетили особые гости 21 июля 2017 г.
- ВИДЕО: Вайкуле сообщила, что Лагутенко постигло несчастье 20 июля 2017 г.
- ВИДЕО: Что произошло с фестивалем Лаймы Вайкуле впервые в истории 19 июля 2017 г.
С каждым днем фестиваль набирает все новые обороты: здесь звучат популярные песни, выступают лучшие артисты, а зал заполняется зрителями до отказа. Сегодня, 23 июля, пройдет заключительный вечер фестиваля, в рамках которого в «Дзинтари» выступят около 40 артистов из разных стран.
Смотрите фото третьего дня фестиваля в нашей галерее!