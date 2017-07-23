Третий концерт «Рандеву»: две суперзвезды на одной сцене

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

22 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел третий концерт в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». В этот вечер на сцене блистали суперзвезды Стас Михайлов и Григорий Лепс, а также Лолита, Владимир Винокур, Аркадий Укупник, Ирина Билык, Александр Коган и другие.