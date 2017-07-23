Третий концерт «Рандеву»: две суперзвезды на одной сцене

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

22 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел третий концерт в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». В этот вечер на сцене блистали суперзвезды Стас Михайлов и Григорий Лепс, а также Лолита, Владимир Винокур, Аркадий Укупник, Ирина Билык, Александр Коган и другие.

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С каждым днем фестиваль набирает все новые обороты: здесь звучат популярные песни, выступают лучшие артисты, а зал заполняется зрителями до отказа. Сегодня, 23 июля, пройдет заключительный вечер фестиваля, в рамках которого в «Дзинтари» выступят около 40 артистов из разных стран.

Смотрите фото третьего дня фестиваля в нашей галерее!

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Третий концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Третий концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

Второй концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Второй концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

Открытие фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Открытие фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

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