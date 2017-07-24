Репетиции - круче концертов? Фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» попрощался со зрителем

Легендарные гости Юрмалы - Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе
 

Легендарные гости Юрмалы - Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В воскресенье фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале дал финальный концерт. Звезды популярной музыки на целый год простились с юрмальским зрителем. Отработав на площадках концертного зала «Дзинтари» все четыре дня фестиваля, команда журналистов TVNET готова утверждать: репетиции этого музыкального праздника были не менее инетресны вечерних концертов!

Может быть, это утверждение кому-то покажется слишком категоричным. Ведь аура места, энергия и теплый прием, и волнение зрителей в зале, создают атмосферу праздника ничуть не меньше, чем работа музыкантов, артистов и вокалистов на сцене. Может быть, это репетиции и концерт - это просто разные жанры.

Но такая свобода царила в эти летние на всех рабочих площадках концертного зала «Дзинтари», столько было радостных встреч и человеческих эмоций!..

Звезды ведь тоже люди - и не так уж и часто им выпадает встречаться и общаться в бешеном ритме перелетов, гастролей, концертов. И встречи в Юрмале для многих из них - это просто счастье!

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Фишка третьего фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017» - как и многих, ему предшествовавших - не только в неожиданных дуэтах, объединяющих несовместимые, казалось бы, жанры и направления музыки и очень разных по стилю и репертуару исполнителей.

Неутомимая Лайма вдохновенно сводит на одной сцене в «Дзинтари» своих друзей - лучших артистов России, Латвии, Украины, Грузии, Эстонии, Швеции с молодыми, перспективными и талантливыми исполнителями, в которых она и ее друзья поверили.

В фотоотчете фотографа TVNET Яниса Шкапарса - репетиции последнего дня фестиваля с участием Нани Брегвадзе, Вахтанга Кикабидзе, а также Валерия Меладзе, Григория Лепса, Эмина, Александра Реввы, Лис Лемсалу, Интара Бусулиса, Яниса Стибелиса, Анны Кова и многих других знаменитых и юных групп, колективов, солистов.

Репетиции четвертого дня фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017"

Фото: Репетиции четвертого дня фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017"0

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