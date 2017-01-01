Параллельные миры Вии и Каспара Зариньшей: сколько стоит современное искусство?

В «Арсенале» открылась выставка сразу двух классиков нашей латвийской живописи, носящих общую фамилию. Вия Зариня и Каспарс Зариньш по жизни - супруги, но в своем творчестве художники представляют скорее параллельные миры. Разное видение мира и, казалось бы, ни в чем «не родственный» стиль крупноформатных полотен объединились в общем выставочном проекте «Параллели».

Под сводами «Арсенала» - целый мир на двоих. Есть зал Вии и зал Каспара. В одном - классический и узнаваемый латвийский пейзаж. Тот, от которого дыхание захватывает и который так хочется сохранить, унести с собой. Ну, хотя бы сфотографировать!.. И ... потерпеть неудачу:

в фотографии напрочь ведь нет того-самого, отчего вы сказали «Вау!..» - ни запаха мокрой травы или оттаявшей пашни, ни мистически-яркой мозаики мхов на стволах мокрых елей, ни шума и уханья птичьих стай, пролетевших над вашим домом.

В пейзажах Вии Зарини все это есть. Хоть в первый момент и издалека они кажутся... почти что фотографией. Но нет... Даже точной привязки к месту и местности у этих полотен нет, это образы нашей природы, пейзаж сборный, вымышленный. Все полотна созданы в мастерской и типичный латвийский пейзаж на них есть образ собирательный.

В день открытия выставки у журналистов была прекрасная возможность пройтись по залам вместе с художниками, которые растолковали нем много из того, чего сами бы мы наверняка не увидели...

О себе Вия Зариня говорит: « Я, вообще-то, не пейзажист...» И добавляет, что долго, может быть целых десять лет, подступалась к таким пейзажам. Потому что кто же еще, как не сами латышские художники, смог бы передать родной пейзаж таким, каким его чувствуют здешние, тесно связанные с природой, люди?..

Цвет - как главный язык живописи - в пейзажах Вии Зарини играет всеми природными оттенками мокрой зелени, песка, воды, земли и глины.

Зеленые поля там пахнут летом, оттаявшие пашни - талым снегом и всем, чем пахнет весной, освобождаясь от снега, земля. На крупноформатных полотнах много моря и исчерченного волнами песка, много водны и прочих латвийских просторов и ландшафтов, увековеченных Вией Зариней.

FOTO: Зане Битере, LETA

Странно ли, что эти полтна написаны не на плэнерах?.. Вия Зариня считает, что не странно, нет. Разумеется, всегда есть какой-то сильнейший импульс, момент потрясения, который именно живая природа дает. Но вообще-то

художник - он же как жесткий диск компьютера, хранит в своей памяти все такие импульсы, эмоциональные «Вау-у!» и вполне рациональные знания и впечатления, чтобы однажды все это сошлось на холсте.

FOTO: Зане Битере, LETA

...Язык полотен Каспара Зариньша - иной, совершенно абстрактный. В них надо всматриваться, да и то не факт, что самому получится себе растолковать. Так что помощь самого автора и тех, кто понимает, были очень кстати. Подсказка номер раз: есть как минимум

четыре способа, как смотреть на работы Каспара Зариньша - от мимолетного взгляда, когда воспринимаешь лишь только полотнища цвета с замысловатой формы амебами и овалами - до медитации, в которую погружаешься в окружении этих гигантских и сложных работ.

Кстати, журналисты спросили:

а где, в какой-такой мастерской удалось разместить полотна - гиганты, ведь холст четыре метра на четыре не везде физически разместится? Каспар Зариньш открыл эту тайну: помогли производственники, предприятие «Латвияс финиерис» выделило для работы один из своих пустующих ангаров.

Открыл художник и другие секреты, без знания которых не прочесть посланий, зашифрованных в его абстрактных, впечатляющих и очень сложных по технике исполнения полотнах.

Чем, например, отличается сегодня та живопись, которую принято относить к актульному искусству? Тем, например, что в ней несравнимо с прежними временами большее значение имеет сам материал, его фактура, текстура и прочии свойства и качества. В каком-то смысле этим даже стирается грань между живописью и... скульптурой.

FOTO: Зане Битере, LETA

«Как интересно вы нам все растолковали, все сразу стало понятно!» - восхитились журналисты, прогулявшись по выставке вместе с художниками. Вот уж действительно - и про технику создания полотен, в которых художник играл разными свойствами природных материалов и красок, и про «Ген радости», помогающий нам подниматься в несчастье и дарующий нам ощущение счастья послушать было очень интересно, и про то, что с нами случается после смерти...

Вия Зариня прямо сказала, что нынче художники - большие мастера поговорить! Ведь на жизнь большинство из латвийских живописцев зарабатывает... преподаванием. Вия и Каспар Зарини преподают в Академии художеств, так что словом владеют не хуже, чем кистью.

Спросили мы и о том, почему сегодня многие художники в Латвии вообще перестают профессионально заниматься живописью? Вопрос, конечно же, тут в материальном: живописью много не заработаешь!..

Кстати, рассказали авторы проекта «Параллели» и о том, что

состоялся их замысел, завершившийся выставкой только благодаря системной поддержке со стороны Фонда капитала культуры и других меценатов и спонсоров - 30 тысяч евро вложено в реализацию цикла, создававшегося несколько лет. Кстати, это не так уж и много, ведь материальную поддерку получила сама идея - профинансирована была как создание выставочных работ, так и сама выставка.

Много это или мало? Каспар Зариньш предложил сравнить - например, с выставленным сразу в двух дворцах Венецианской биенале проектом британского художника Дэмиена Хёрста. Его экспозиция под названием «Сокровища с места крушения «Невероятного«» создавалась без малого десятилетие, а проект обошелся в 50 млн. евро. И качество этой фантастической работы того стоит!..

О выставке Дэмиена Херста в Венеции

Что ж... У нас в стране о подобных проектах можно только мечтать. Ведь у латвийских художников от государства нет даже ежегодной премии за достижения в области визуального искусства - вроде той, что ежегодно вручается людям театра и музыкантам. (Кто-то возразил: мол, есть же приз Пурвитса!.. Но нас поправили - это не государственная, а частная инициатива). Такие дела... Но вернемся в зал выставки.

Интеллект и навык ремесла, по мнению Каспара Зариньша, одинаково важны для художника. Причем «мозги» даже важнее. Технические приемы и подробности технологии к ним потом прилагаются...

Впрочем, лучше про все это один раз услышать от самих художников. У посетителей выставочного зала «Арсенал» такая возможность будет. В рамках выставки «Параллели» в «Арсенале» пройдет лекция куратора - искусствоведа Инги Бункше (14 сентября, 18.00) и встреча с самими художниками (17 сентября, 15.00).

В сопровождающей выставку программе в сентябре и октябре предусмотрены также художественные мастерские и мастер-классы для юных и взрослых художников - Вия Зариня проведет свой мастер-класс 5 октября, а Каспар Зариньш - 19 октября. Планируются и другие интересные встречи. Подробности - на сайте Латвийского национального художественного музея.