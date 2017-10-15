Много рекламы, необъективное жюри: зрители разочарованы первым прямым эфиром X Faktors

В воскресенье, 15 октября, на канале TV3 состоялась первая прямая трансляция финальных выпусков шоу X Faktors, в которой 12 претендентов сразились за возможность продолжить свое участие. Самые активные телезрители поделились впечатлениями от просмотра шоу в своих микроблогах Twitter.

Так называемые «диванные эксперты» сошлись во мнении, что рекламные паузы длинною в 15 минут после каждого третьего выступления мешают воспринимать происходящее в самом телешоу.

Многие остались недовольны оценкой участников членами жюри, назвав комментарии необъективными.

Некоторые заявили, что звук в студии сильно отличался от того, что выводили с картинкой по телевидению.

В течение вечера пользователи Twitter писали:

«Одна песня X Faktors прошла, можно пускать рекламу», - отметил Маркс.

#xFaktors viena dziesma noskanējusi. Var laist 15min reklāmu— Marks (@MarksSmirnovs) October 15, 2017

«А можно голосовать за рекламу?», - поинтересовалась Санда.

«Мне стыдно... Какое супер? Они там в жюри ничего не слышат?», - возмутилась Антра.

#xfaktors man ir kauns... Kāds super?! Viņi nedzird neko tur žūrijā?— Antra Landsberga (@susliks71) October 15, 2017

«Во время представления участников, создалось впечатление, что члены жюри над ними насмехаются», - отметил Евгений.

Prezentējot savas kategorijas dalībniekus, rodas sajūta, ka žūrijas locekļi par tiem vienkārši atklāti ieņirdz #xfaktors— jevgenijs (@rubinstein_) October 15, 2017

"Наверное, самая часто повторяющаяся хорошая оценка жюри в X Faktors "Я тебе поверил", - предположила Ли.

Laikam visbiežāk minētais labais vērtējums X-faktorā ir "Es Tev noticēju". #xfaktors— Ly (@Lyyyyyyy) October 15, 2017

"В X Faktors только 2 серьезных участника, которые должны поделить победу - парень с бородой и Tautumeitas. Сообщите победителя и хватит этого балагана, - написал Микелис.

#xfaktors ir tikai 2 nopietni dalībnieki, kuriem jāsadala uzvara-čalis ar bārdu un Tautumeitas,paziņojat uzvarētāju un izbeidzat to balagānu— Mikelis Gulbis (@MikelisGulbis) October 15, 2017

Как известно, первым из финалистов шоу покинул Айво Оскис из команды Интарса Бусулиса. Далее борьбу за главный приз 10 000 евро и сотрудничество с компанией Sony Music продолжат 11 вокалистов.

В финал X Faktors пройдут только трое лучших, а 3 декабря определится победитель масштабного латвийского проекта.