Амината: «Мне предложили сделать силиконовую грудь»

26 октября в Риге прошла конференция по маркетингу влияния и е-коммерции Click&Connect, в рамках которой был организована дискуссия с участием латвийских блогеров и знаменитостей. На тему развития маркетинга влияния в Латвии рассуждали: Амината, Инна Авина, Стас Давыдов, Вита Бальчунайте, Светлана Лев, Агния Григуле, Влад Корягин и другие. В ходе беседы выяснилось, что иногда блогерам поступают от рекламодателей весьма необычные предложения, обескураживающие даже самых опытных специалистов.

Лидеры мнений поделились своим представлением о том, как сегодня развивается блогинг в Латвии, что актуально, какие существуют способы монетизировать свой контент.

Корзины с продуктами, батоны, кремы, ужин для двоих, шапки и другие приятные бонусы - по мнению многих бизнесменов, весьма приемлемое вознаграждение за пиар их продукции или услуг в интернет-среде.

По признанию сразу нескольких блогеров, наряду с весьма стандартными предложениями, им поступают и совершенно обескураживающие варианты.

Так, Амината рассказала, что размещает в своем микроблоге только то, что ей действительно нравится и подходит. Ввиду того, что певица активно занимается спортом и работает на молодую аудиторию, ее посты содержат рекламу спортивной марки и известного газированного напитка.

«Недавно мне поступило предложение за рекламу в Инстаграме сделать силиконовую грудь. Я, конечно, отказалась, потому что мне это не актуально», -

поделилась Амината.

Модный блогер Агния Григуле, в свою очередь, призналась, что ей однажды предложили по бартеру прорекламировать презервативы. При этом, по ее информации, в других странах цена за подобный пост может быть четырехзначным числом.

Участники конференции рассказали немало интересного и познавательного о тенденциях в латвийском маркетинге, а о самых актуальных новостях из мира Youtube поведал самый популярный латвийский видеоблогер Стас Давыдов. В ближайшее время читайте об этом подробнее на Русском TVNET.