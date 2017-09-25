Захватывает дух! Латвийская певица Линда Лин показала свое новое увлечение

Латвийская певица Линда Лин с недавних пор нашла новое увлечение, которое, по мнению большинства поклонников, раскрывает талант артистки с новой стороны. Невероятные снимки нашли среди пользователей положительный отклик.
На своих страничках в соцсетях 38-летняя исполнительница публикует живописные снимки природы и яркие портреты своих друзей. Линда даже придумала свой хэштег, чтобы ее работы можно было с легкостью найти на просторах Instagram - #photobylindaleen.
Этой осенью Лин поделилась своим видением как латвийских широт, так и замечатленных моментов из Португалии, Франции и Монако.