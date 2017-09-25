Захватывает дух! Латвийская певица Линда Лин показала свое новое увлечение

Латвийская певица Линда Лин с недавних пор нашла новое увлечение, которое, по мнению большинства поклонников, раскрывает талант артистки с новой стороны. Невероятные снимки нашли среди пользователей положительный отклик.

На своих страничках в соцсетях 38-летняя исполнительница публикует живописные снимки природы и яркие портреты своих друзей. Линда даже придумала свой хэштег, чтобы ее работы можно было с легкостью найти на просторах Instagram - #photobylindaleen.

Этой осенью Лин поделилась своим видением как латвийских широт, так и замечатленных моментов из Португалии, Франции и Монако.

“Meža brokolis” Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Ноя 7 2017 в 7:50 PST

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Ноя 9 2017 в 9:01 PST

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Ноя 7 2017 в 7:48 PST

Dienas beigās gribas vienkārši ielīst mammai dabai klēpī.. Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Ноя 7 2017 в 7:30 PST

“Halo” #photobylindaleen #MēsPārejamUzTu @aija_andrejeva #Sony #A7RM2 #sonyimages Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 31 2017 в 9:06 PDT

#photobylindaleen #meetyourfemininity Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 22 2017 в 5:41 PDT

Ikoniņa❤️ @kristineluizeavotina skaistie un iedvesmojošie tēli! Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 30 2017 в 5:04 PDT

I miss that wilderness, songs of ocean and sun.. #photobylindaleen #portugal Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 18 2017 в 1:41 PDT

#photobylindaleen Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 17 2017 в 7:25 PDT

#photobylindaleen Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 15 2017 в 11:11 PDT

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 8 2017 в 8:00 PDT

Visvairāk ceļojumos man patīk tie brīži, kad senizsapņoto ieraugi mazliet negaidīti, it kā nesagatavoti, elpu aizturoši..:) Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 4 2017 в 11:06 PDT

Mark Twain: “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness" #photobylindaleen Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Окт 1 2017 в 12:48 PDT

Bonjour #photobylindaleen Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_) Сен 28 2017 в 1:11 PDT