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Захватывает дух! Латвийская певица Линда Лин показала свое новое увлечение

Русский TVNET
Линда Лин | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Латвийская певица Линда Лин с недавних пор нашла новое увлечение, которое, по мнению большинства поклонников, раскрывает талант артистки с новой стороны. Невероятные снимки нашли среди пользователей положительный отклик.

На своих страничках в соцсетях 38-летняя исполнительница публикует живописные снимки природы и яркие портреты своих друзей. Линда даже придумала свой хэштег, чтобы ее работы можно было с легкостью найти на просторах Instagram - #photobylindaleen.

Этой осенью Лин поделилась своим видением как латвийских широт, так и замечатленных моментов из Португалии, Франции и Монако.

“Meža brokolis”

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

Dienas beigās gribas vienkārši ielīst mammai dabai klēpī..

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

“Halo” #photobylindaleen #MēsPārejamUzTu @aija_andrejeva #Sony #A7RM2 #sonyimages

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

#photobylindaleen #meetyourfemininity

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

Ikoniņa❤️ @kristineluizeavotina skaistie un iedvesmojošie tēli!

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

I miss that wilderness, songs of ocean and sun.. #photobylindaleen #portugal

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

#photobylindaleen

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

#photobylindaleen

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

Mark Twain: “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness" #photobylindaleen

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

Bonjour #photobylindaleen

Публикация от LINDA LEEN (@linda_leen_)

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