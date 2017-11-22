Жаркое лето в латвийском ноябре: Исполнитель Despacito Луис Фонси выступил в Риге

22 ноября в «Арене Рига» с эффектной шоу-программой выступил пуэрториканский артист, исполнитель главного хита 2017 года Despacito Луис Фонси. Зажигательная команда музыканта привезла и подарила латвийцам солнечное лето в середине пасмурного ноября.
Концерт в «Арене Рига» начался с полуторачасовой задержкой по техническим причинам, сообщили организаторы.
Первыми на сцену вышли латвийские музыканты Musiqq, которые исполнили хорошо известные композиции Dari kā es, Debesis iekrita tevī, Atbalss и другие.
Какую бы высокую планку не держали наши музыканты, зрители с нетерпением ждали выхода главной звезды вечера - Луиса Фонси.
Пуэрториканский артист оправдал длительное ожидание, представив впечатляющее по масштабу и организации шоу.
Тщательно организованное сценическое пространство, световые спецэффекты, гигантские экраны с захватывающим видеорядом, качественный звук, чувственная музыка, колоритные танцы и мощная энергия на полтора часа захватили внимание каждого зрителя.
Продуманные до мелочей номера радовали глаз, а в сет-листе музыканта было немало достойного материала, помимо всеми любимого Despacito.
Харизматичный артист #LuisFonsi неожиданно порадовал! 🎉 Музыкально, профессионально, зрелищно и с любовью созданное шоу не могло оставить меня равнодушной😍 Были и горячие латино-американские танцы, и чувственно-мелодичные композиции, и приятная энергетика со сцены🔥Причем, из стоящих вещей не только #despacito 😄🎵#riga #latvia #музыка #деспасито #музыкальныйвечер #ялюблюсвоюработу #удовольствие #24/7
На концерте собралось большое количество юной аудитории, среди которых были студенты, школьники и дети младших классов. Самую активную поддержку артист и его команда получали именно от них.
Пусть ненадолго, но прибалтийской публике удалось окунуться в жаркое лето с латинскими мотивами.
Solamente te falta un beso 😚 🎉 🎉 🎉 #luisfonsi #despacito #demilovato #music #concert #riga #latvia #follow4follow #followforfollow #like4like #likeforlike #lfl #l4l #fff #f4f #instapic #insta #instamusic #instamood #instagood #instadaily #instaday #fun #picoftheday #videos #tagsforlikes #instagram #love #kiss #song
Луис Фонси остался доволен приемом латвийской публики, о чем написал в своем Instagram после концерта.
Клип на песню Луиса Фонси Despacito Фонси и рэпера Дэдди Янки за 10 месяцев набрал более 4 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube и стал самым просматриваемым видео в истории сайта.