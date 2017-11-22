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Жаркое лето в латвийском ноябре: Исполнитель Despacito Луис Фонси выступил в Риге

Русский TVNET
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Фото: TVNET

22 ноября в «Арене Рига» с эффектной шоу-программой выступил пуэрториканский артист, исполнитель главного хита 2017 года Despacito Луис Фонси. Зажигательная команда музыканта привезла и подарила латвийцам солнечное лето в середине пасмурного ноября.

Концерт в «Арене Рига» начался с полуторачасовой задержкой по техническим причинам, сообщили организаторы.

Первыми на сцену вышли латвийские музыканты Musiqq, которые исполнили хорошо известные композиции Dari kā es, Debesis iekrita tevī, Atbalss и другие.

Какую бы высокую планку не держали наши музыканты, зрители с нетерпением ждали выхода главной звезды вечера - Луиса Фонси.

Пуэрториканский артист оправдал длительное ожидание, представив впечатляющее по масштабу и организации шоу.

Тщательно организованное сценическое пространство, световые спецэффекты, гигантские экраны с захватывающим видеорядом, качественный звук, чувственная музыка, колоритные танцы и мощная энергия на полтора часа захватили внимание каждого зрителя.

Продуманные до мелочей номера радовали глаз, а в сет-листе музыканта было немало достойного материала, помимо всеми любимого Despacito.

#despacito #louisfonsi #arenariga #fun #latino #latinomusic

A post shared by Irita (@irita.troksa) on

На концерте собралось большое количество юной аудитории, среди которых были студенты, школьники и дети младших классов. Самую активную поддержку артист и его команда получали именно от них.

Liekas, ka mazliet bijām vasarā! 🍍🌴💃🌊#despacito 🤣🤣🤣

A post shared by dzeinatimo (@dzeinatimo) on

Пусть ненадолго, но прибалтийской публике удалось окунуться в жаркое лето с латинскими мотивами.

A post shared by Tamara Bite (@bitetamara) on

Riga what a show tonight @luisfonsi

A post shared by Mayumi Hasegawa (@hasegawamayumi) on

Луис Фонси остался доволен приемом латвийской публики, о чем написал в своем Instagram после концерта.

Thank you Rīga, Latvia. What a beautiful audience🙌🏽 Gracias. #loveanddanceworldtour 🇱🇻🇵🇷

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on

Con la mano arribaaaaa🙌🏽 Loving Latvia!!! 🇱🇻🇵🇷

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on

Клип на песню Луиса Фонси Despacito Фонси и рэпера Дэдди Янки за 10 месяцев набрал более 4 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube и стал самым просматриваемым видео в истории сайта.

Рига
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