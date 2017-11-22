Жаркое лето в латвийском ноябре: Исполнитель Despacito Луис Фонси выступил в Риге

22 ноября в «Арене Рига» с эффектной шоу-программой выступил пуэрториканский артист, исполнитель главного хита 2017 года Despacito Луис Фонси. Зажигательная команда музыканта привезла и подарила латвийцам солнечное лето в середине пасмурного ноября.

Концерт в «Арене Рига» начался с полуторачасовой задержкой по техническим причинам, сообщили организаторы.

Первыми на сцену вышли латвийские музыканты Musiqq, которые исполнили хорошо известные композиции Dari kā es, Debesis iekrita tevī, Atbalss и другие.

Какую бы высокую планку не держали наши музыканты, зрители с нетерпением ждали выхода главной звезды вечера - Луиса Фонси.

Пуэрториканский артист оправдал длительное ожидание, представив впечатляющее по масштабу и организации шоу.

Тщательно организованное сценическое пространство, световые спецэффекты, гигантские экраны с захватывающим видеорядом, качественный звук, чувственная музыка, колоритные танцы и мощная энергия на полтора часа захватили внимание каждого зрителя.

Продуманные до мелочей номера радовали глаз, а в сет-листе музыканта было немало достойного материала, помимо всеми любимого Despacito.

Dance is a language, that not only brings people and they're hearts together but it's the most amazing and unknown language that has ever existed.❤ Incredible concert. #luisfonsi#loveanddancetour A post shared by Lāsma (@sawyer_leo) on Nov 22, 2017 at 5:39pm PST

#despacito #louisfonsi #arenariga #fun #latino #latinomusic A post shared by Irita (@irita.troksa) on Nov 22, 2017 at 10:22pm PST

На концерте собралось большое количество юной аудитории, среди которых были студенты, школьники и дети младших классов. Самую активную поддержку артист и его команда получали именно от них.

Vakars, kad bērni izveduši savus vecākus ārā , mani tai skaitā #bērnuunvecākulaiks #musique #despacito #arenariga 🎤💃 A post shared by Egita Bruvere-Surnina (@onemanwife) on Nov 22, 2017 at 9:17pm PST

Liekas, ka mazliet bijām vasarā! 🍍🌴💃🌊#despacito 🤣🤣🤣 A post shared by dzeinatimo (@dzeinatimo) on Nov 23, 2017 at 2:02am PST

Пусть ненадолго, но прибалтийской публике удалось окунуться в жаркое лето с латинскими мотивами.

Esto el tiempo para bachata!🕺🇵🇷 #luisfonsi#fonsi#puertorico#tour#2017#concerto#lovelatino#dance#bachata#energia#arenariga#vibs#dancetour A post shared by Nonna (@nonidze) on Nov 22, 2017 at 3:52pm PST

A post shared by Tamara Bite (@bitetamara) on Nov 22, 2017 at 2:51pm PST

Riga what a show tonight @luisfonsi A post shared by Mayumi Hasegawa (@hasegawamayumi) on Nov 22, 2017 at 3:06pm PST

Луис Фонси остался доволен приемом латвийской публики, о чем написал в своем Instagram после концерта.

Thank you Rīga, Latvia. What a beautiful audience🙌🏽 Gracias. #loveanddanceworldtour 🇱🇻🇵🇷 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Nov 22, 2017 at 2:30pm PST

Con la mano arribaaaaa🙌🏽 Loving Latvia!!! 🇱🇻🇵🇷 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Nov 22, 2017 at 2:37pm PST

Desde el otro lado del mundo, le dedico No Me Doy Por Vencido a mi hermosa isla Puerto Rico. No importa donde esté, mi bandera siempre me acompaña. Mañana será un Día de Acción de Gracias difícil para muchas familias que lo perdieron todo. Canto por y para ustedes... #FuerzaBoricua 🇵🇷🙏🏽 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Nov 22, 2017 at 3:10pm PST

Клип на песню Луиса Фонси Despacito Фонси и рэпера Дэдди Янки за 10 месяцев набрал более 4 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube и стал самым просматриваемым видео в истории сайта.



