В Риге откроется уникальный мини-музей Шерлока Холмса

6 января 2018 года в день празднования дня рождения Шерлока Холмса откроется уникальный мини-музей знаменитого литературного героя. Музейная экспозиция представлена в виде двух комнат самых популярных кинохолмсов - Василия Ливанова и Бенедикта Кембербэтча - и будет доступна всем посетителям на первом этаже рижской гостиницы «Pullman» по адресу Jēkaba 24. Это будет первая в мире экспозиция, которая раскроет характеры самых лучших в мире Шерлоков Холмсов на киноэкране. В комнатах, помимо предметов интерьера и реквизита, будет много секретов, артефактов, загадок, которые посетители смогут разгадать и найти, пользуясь своими знаниями фильмов («Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера И. Масленникова, британский сериал «Шерлок» компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales) и произведений Конан Дойля.

Организаторы праздника «День рождения Шерлока Холмса» рассказывают, что идея музея, посвященного жизни и деятельности великого детектива, зреет давно.

Сейчас это будет всего лишь временная экспозиция, которая в дальнейшем станет основой настоящего музея, который будет посвящен, в том числе, и истории рижского праздника.

Тем более, что за все эти годы, тема мероприятия значительно расширилась, охватив не только события съемок знаменитого фильма Игоря Масленникова в Риге, но и интегрировав мировое художественное, драматургическое и кинематографическое наследие в единое интерактивное целое.

6 января 2018 года Р

ига в седьмой раз отметит День рождения Шерлока Холмса - праздник, который уже стал визитной карточкой латвийской столицы, продолжая привлекать в наш город многочисленных туристов из разных стран.

В этом году праздник по традиции начнется в 12.30 у здания Национального Художественного музея (K.Valdemāra 10a).

В этот раз здесь намечено настоящее народное гуляние - живой оркестр, фотоуголок для всех костюмных персонажей и гостей, а также веселое общение и сюрпризы.

В 13.00 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на Домской площади у комплекса Doma Dārzs (Tirgoņu iela 5/7).

Здесь участников и гостей праздника ждет насыщенная программа: парад костюмов, в котором лучшие образы будут отмечены призами, конкурс на лучший костюм четвероногого друга, угощения от Бэрримора, развлечения для юных леди и джентльменов и другие события. Вторая локация праздничного дня – гостиница «Pullman», где разместится музей, а также пройдут кинопоказы.

Н

а протяжении всего дня по местам съемки фильма Игоря Масленникова будут организованы экскурсии, а для всех любителей настоящих детективных расследований - приключенческие квесты и игры.

Более подробная программа праздника вскоре появится на официальной странице мероприятия - holmes.lv, а также на странице мероприятия в Facebook.

День рождения Шерлока Холмса – это ежегодный костюмированный фестиваль, собирающий большое количество поклонников холмсоисторий, чтобы яркой процессией пройтись по центру города и поучаствовать в различных тематических мероприятиях. Все основные события для гостей праздника совершенно бесплатны.

Главное условие – костюм в духе персонажей Артура Конан Дойля и праздничный настрой на целый день.

Организует праздник: маркетинговое агентство PR LĪNIJA и общество «Holmes&Co».