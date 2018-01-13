ФОТО: Интарс Бусулис открыл купальный сезон суровой латвийской зимой

Известный латвийский музыкант и исполнитель Интарс Бусулис удивил поклонников смелым поступком. 13 января, когда в Латвию наконец пришла морозная зима, 39-летний артист открыл купальный сезон!

Фотография, на которой Бусулис запечатлен с оголенным торсом в ледяной воде, была опубликована в соцсети Instagram. Как выяснилось, окунуться певец решил недалеко от родного города Талси - в гибульском водоеме.

Свой зимний заплыв Интарс кратко подписал: «Ou jā ... ❄️🌬🌨 Оу Даа ... 💦☔️ ... #BeidzotZiema #НаконецтоЗима».

В комментариях поклонники восхитились смелостью музыканта, но некоторые отметили, что так он может простудиться и потерять голос.