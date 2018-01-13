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ФОТО: Интарс Бусулис открыл купальный сезон суровой латвийской зимой

Русский TVNET
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Фото: Nina Zotina/Sputnik

Известный латвийский музыкант и исполнитель Интарс Бусулис удивил поклонников смелым поступком. 13 января, когда в Латвию наконец пришла морозная зима, 39-летний артист открыл купальный сезон!

Фотография, на которой Бусулис запечатлен с оголенным торсом в ледяной воде, была опубликована в соцсети Instagram. Как выяснилось, окунуться певец решил недалеко от родного города Талси - в гибульском водоеме.

Свой зимний заплыв Интарс кратко подписал: «Ou jā ... ❄️🌬🌨 Оу Даа ... 💦☔️ ... #BeidzotZiema #НаконецтоЗима».

В комментариях поклонники восхитились смелостью музыканта, но некоторые отметили, что так он может простудиться и потерять голос.

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