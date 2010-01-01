Ушел из жизни латвийский фотохудожник Вильгельм Михайловский

Вчера, 23 января, в Риге, ушел из жизни известный латвийский фотограф, фотохудожник Вильгельм Михайловский. Ему было 75 лет. Об этом сообщили родственники покойного.

Работы Вильгельма Михайловского всегда становились ярким событием в жизни Латвии, его выставки посещали как высокопоставленные политики, артисты, бизнесмены, так и обычные жители Латвии.

Вильгельм Михайловский начал заниматься фотографией с 1969 года.

Он работал фотографом в различных журналах и газетах Латвии, хорошо известен своими циклами «Портреты», «Приглашение на казнь», «Фотография Non-stop»

и фотоальбомами «Откровение», «Дань Риге», «Лицо эпохи» и многими другими.

Вильгельм Михайловский вместе с режиссёром Герцем Франком работал над документальным фильмом «Высший суд». Во время съемок Вильгельм Михайловский создал фотопроект «Приглашение на казнь…». В 1988 году проект стал лауреатом премии World Press Photo.

Был лауреатом Государственной премии Латвийской ССР, а в 2010 году награжден Орденом Трех Звезд.