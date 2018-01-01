Куда завела ночь певца Маркуса Рива?

В начале года Латвийский певец Маркус Рива задался интригующим вопросом - «Куда ночь заведёт?». Именно так называется новая песня об отчаянной романтике модного европейского певца и диджея.

Маркус продолжает радовать русскоязычную аудиторию своими песнями на русском языке, но с особым европейским звучанием. Песня «Куда ночь заведёт» была вновь написана в сотрудничестве с саунд-продюсером Владом Палагиным, который хорошо известен поклонникам многих топовых российских артистов (Мот, Егор Крид, Ханна и т.д.).

«Песню я сочинил во время своего отдыха в Турции. Наверное, поэтому в ней присутствует такое необычное настроение.

Сначала я написал текст на английском, но позже решил, что она должна звучать и на других языках. Очень рад, что мы продолжаем сотрудничать с Владом. Он создаёт очень модный звук и с полуслова понимает чего я хочу,» -

поделился Маркус.

Кстати, клип на данный трек уже сняли в конце года в Швейцарии. Главной героиней стала победительница конкурса красоты от швейцарского банка Dukascopy – Галинка Миргаева.

Сейчас идёт работа над монтажом, и совсем скоро музыкальное видео будет доступно для зрителей. А пока отправляемся в ночное путешествие под премьеру песни «Куда ночь заведёт»:

Напомним, в декабре Маркус Рива представил песню для Евровидения 2018 «This time», с которой примет участие в латвийском национальном отборочном туре «SUPERNOVA» 10 февраля.