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В кинокомедии «Лжецы» латвийские звезды предстанут в неожиданных амплуа

Русский TVNET
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Плакат к фильму "Лжецы" | Фото: Пресс-фото

Комедия Андрея Экиса «Лжецы», премьера которой пройдет 1 июня, обещает стать настоящим хитом летнего проката. Занятые в фильме латвийские актеры уже подключились к рекламной кампании, опубликовав в социальных сетях плакаты в стиле портретов Энди Уорхола. Интарс Решетин, Резия Калниня, Иева Флоренце и Ральф Эйландс ради комического эффекта не побоялись изменить привычным амплуа.

В любовный четырехугольник вовлечены недобросовестный чиновник, внештатная актриса, влиятельная бизнес-вуман и страстный житель Алуксне. История осложняется вмешательством людей из окружения любовников - ревнивой жены, слишком усердного телохранителя, изворотливого адвоката, охранника.

Напряженный сюжет о фальшивой любви и искусстве маскировки дополняют пикантные сцены с обнаженкой. Создатели обещают зрителям море смеха.

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