В кинокомедии «Лжецы» латвийские звезды предстанут в неожиданных амплуа

Комедия Андрея Экиса «Лжецы», премьера которой пройдет 1 июня, обещает стать настоящим хитом летнего проката. Занятые в фильме латвийские актеры уже подключились к рекламной кампании, опубликовав в социальных сетях плакаты в стиле портретов Энди Уорхола. Интарс Решетин, Резия Калниня, Иева Флоренце и Ральф Эйландс ради комического эффекта не побоялись изменить привычным амплуа.