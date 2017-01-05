В Риге с презентацией нового альбома выступит Баста

Главное рэп-событие 2017 года: по многочисленным просьбам 19 февраля в Арене Рига вновь состоится большой концерт легенды русского рэпа Басты. Гости концерта станут свидетелями значимого события в истории русского рэпа: местной публике будет представлен новый альбом «Баста 5».

Местные организаторы после прошлого выступления Басты (Василия Вакуленко) в феврале 2016 года получили множество благодарностей за проведенный концерт в Риге, который собрал внушительное количество зрителей – около 6000 человек! Тем не менее накал страстей продолжался – заявки с просьбой провести очередной концерт поступали вновь и вновь.

Василий Вакуленко откликнулся на просьбу местных поклонников. В феврале 2017 года он вновь даст большой концерт в Риге и представит свой новый альбом под названием «Баста 5».





Свое новое творение музыкант называет «мрачным и необычным». В альбом вошло много песен о любви, которые при этом звучат зловеще. Василий объясняет это так: «Вроде бы считается, что если про любовь, то это такая няшность, но я, как всякий взрослый человек, пришел к тому, что любовь — самый большой хардкор». Разумеется, на концерте в Таллинне поклонники услышат и старые хиты рэп-исполнителя.

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Весной 2016 года Баста и популярная певица Полина Гагарина представили новую песню под названием «Голос». Такое название трек получил, в том числе, в честь шоу «Голос», наставниками которого артисты являются. Что примечательно, песня сразу стала популярной и достигла верхних позиций в музыкальных чартах.

«Наша песня «Голос» уже в горячих треках на iTunes! Ого, уже первое место! Мне очень радостно, что она вам пришлась по душе, потому что мы ее сделали от души и на одном дыхании! Все для вас!» — написала в Instagram Гагарина после выхода песни.



Помимо этого,

в новый альбом Басты вошла его композиция, которая стала саундтреком к фильму 2016 года «Кеды». Но и это еще не все! Василий Вакуленко также принял участие в съемках этого фильма.

Режиссер киноленты Сергей Соловьев отметил, что сегодня Баста очень востребован и невероятно популярен.

«В свое время я видел, как Виктор Цой общается с тысячами тысяч своих поклонников. Но и на этом впечатляющем фоне Баста не затеряется. Он произносит четыре слова своего рэпа — и стадионы стонут от счастья. Я пригласил Басту на три часа, чтобы снять его крупный план в крохотном эпизоде. Он приехал, снялся. Дело кончилось тем, что теперь он занят у нас в половине картины — и как актер, и как поэт и музыкант — Баста написал для фильма саундтрек», — рассказал режиссер.



Ранее Баста сыграл камео в фильмах «Чайный пьяница» и «Пруха».

Кроме того, он и сам выступает как режиссер и продюсер. Василию принадлежит продюсерский центр Gazgolder, в который входят известные уральские группы «АК-47» и «Триагрутрика», а также рэперы QP, Смоки Мо, Груз, Словетский и певица Тати.



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