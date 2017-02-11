Упс! Автор хита «Патимейкер» задержан с наркотиками на гастролях

Исполнитель известного хита «Патимейкер» Виталий Пика (Виталий Попов — настоящее имя рэпера) был задержан вчера утром на вокзале города Орла. 30-летнего музыканта доставили в отделение полиции по подозрению в употреблении наркотических средств.

Сотрудникам правопорядка показалось странным поведение молодого человека. По словам источника, мужчина старался обходить полицейских стороной. Кроме того, источник сообщил, что у Пики обнаружили вещество серо-зелёного цвета, обозначенное в итоге в протоколе задержания как марихуана. В данный момент Виталия отпустили после подписания обязательства о явке, ночью он выступит на сцене одного из ночных клубов Орла, передает Life.ru.

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