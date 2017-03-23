«Евровидение-2017»: Самойлова отреагировала на запрет въезда на Украину

Юлия Самойлова
 

Юлия Самойлова. Фото: AFP/HO

Российская певица Юлия Самойлова, которой СБУ запретила въезд в Украину, не теряет надежды выступить на конкурсе «Евровидение-2017» и считает, что ситуация может измениться, передает Интерфакс.

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«За всем этим (решением Киева – Прим. ред.) очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу.

Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится», –

сказала Самойлова.

Напомним, СБУ запретила въезд в страну российской участнице «Евровидения» из-за ее выступления в Крыму.

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В Европейском вещательном союзе сообщили, что глубоко разочарованы этим решением украинских властей.

Отметим, что в пресс-службе Первого канала сообщили, что Самойлова сможет представить Россию на «Евровидении» в 2018 году.

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