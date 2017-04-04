Стало известно, кто выступит на открытии фестиваля Лаймы Вайкуле

20 июля в концертном зале Дзинтари грандиозным концертом откроется третий Международный фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала 2017». На фестивале выступят более сорока популярных исполнителей и коллективов из разных стран.

В день открытия, наряду с эстрадными участниками, в сопровождении Лиепайского Симфонического оркестра выступят звезды мировой оперной сцены Хибла Герзмава и Кристине Ополайс. Также в этот вечер на сцене – Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Интарс Бусулис, Янис Стибелис, UZARI, Justs и DAGAMBA.

Выдающееся сопрано, российская певица Хибла Герзмава, является одной из самых востребованных оперных певиц мира. Она регулярно выступает на ведущих оперных сценах мира, таких как: Парижская опера, Венская государственная опера, Лондонская Королевская опера и многие другие. Голос и исполнительский талант артистки заслужил самые лестные отзывы критики.

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Особенным станет и выступление сопрано из Латвии Кристины Ополайс – одной из самых знаменитых оперных исполнительниц Латвии, чье звездное восхождение на музыкальный олимп в последние годы столь стремительно, что считается критиками сенсационным. Она известна во всем мире, но на родине, в Латвии, выступает не часто.

Звезда российской эстрады – Валерий Леонтьев за свою творческую карьеру издал 25 альбомов, тираж которых составляет более миллиона экземпляров. 11 лет подряд (с 1980 по 1991) получал титул «Певец года», в общем, 13 раз. Является обладателем многих музыкальных наград.

Валерий Леонтьев тесно сотрудничал с Маэстро Раймондом Паулсом, принимал участие в концертных программах Маэстро в России, в том числе в 2016 году, в феврале, - в юбилейном концерте в Москве, приуроченном к 80-летию Раймонда Паулса.

Валерий Леонтьев не смог сдержать своих эмоций: «Я люблю Юрмалу и всегда рад сюда приезжать.

Для меня она связана с самыми теплыми воспоминаниями, с дорогими и близкими людьми: Лайма, Раймонд Паулс, Алла Пугачева - люблю их всех! В Юрмале мы веселились, дурачились, как дети, но, самое главное - творили! И это счастье - снова находиться и петь там.

Я очень ценю Лайму за ее верность себе. Эта певица не для толпы. В ней есть высокая культура. Она работает изысканно, красиво, элегантно для тех людей, которые это понимают и ценят. И если Лайма приглашает на Рандеву, это событие просто невозможно пропустить!»

Елена Ваенга – певица, актриса и автор песен. Первую песню сочинила в девять лет, с ней и победила в конкурсе молодых композиторов. Начала активно участвовать в концертных программах с 19-и лет. Свой первый сольный концерт дала только в 2010 году, сразу завоевав признание и любовь публики. Неоднократно получала награды премии Золотой граммофон. В репертуаре Елены Ваенги как авторские песни, так и старинные и современные романсы, народные песни.

Валерий Сюткин – российскиймузыкант и автор песен. Активно выступает с восьмидесятых годов 20 века. Широкую известность получил, выступая в группе «Браво». Автор многих хитов, часто исполняемых на различных радиостанциях. Получил титул как Лучший российский исполнитель, а также является профессором кафедры вокала и художественным руководителем эстрадного отделения МГУ.

Uzari – проект белорусского певца и композитора Узари Навроцкого совместно с барабанщиком Дмитрием Пивеном и гитаристом Дмитрием Маркаряном. Проект стал известным в 2011 году на конкурсе «Новая волна», и также представлял Беларусь на международном конкурсе Евровидение в 2015 году.

Международный коллектив DAGAMBA представляет музыку между жанрами. Музыка группы – уникальный синтез популярного, классического, фольклорного и рок-направлений – от Бетховена до Лед Зеппелин. DAGAMBA была основана в 2011 году талантливыми музыкантами виолончелистом Валтером Пуце и его другом детства Антоном Троцюком.

На первом вечере Латвию также будет представлять молодой исполнитель Justs. Родился в 1995 году, свою сольную карьеру начал участием в конкурсе Евровидение – 2016, где он с песней «Heartbeat» представлял Латвию.

О фестивале:

Фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала» впервые прошел в 2015 году. В этом году фестиваль пройдет в третий раз с 20 по 23 июля. Среди участников – артисты – представители Латвии, России, Украины, Казахстана, Швеции и других стран, более сорока ярких солистов и коллективов.

Уже сейчас известно, что на сцене концертного зала «Дзинтари» выступят: звезды российской эстрады Валерий Меладзе и Леонид Агутин, легенды грузинской сцены Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе.

Свое участие в фестивале подтвердил украинский «Freedom ballet», который стал настоящим открытием для зрителей в прошлом году. В фестивале также примут участие эстонские исполнители, и, конечно, латвийские артисты, среди которых любимые музыканты – Интарс Бусулис и Янис Стибелис.

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