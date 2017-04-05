Порошенко о «Евровидении»: Россия хотела провокации

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что России не нужно было участие на «Евровидение-2017» и она сознательно пошла на провокацию. Об этом он сказал, комментируя запрет на въезд представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой.

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«Украина абсолютно четко и последовательно стоит на позициях о непризнании незаконной аннексии Крыма, посещение Крыма Украина допускает лишь через административную границу с Херсонской областью», - заявил президент.

Порошенко отметил, что другой способ пересечения границы с Крымом является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции.

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«Это совершенно четко известно российской стороне и требования едины для всех», - подчеркнул он. По его словам, российская сторона знала об этом, и сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию.

«Украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство, поэтому соответствующие органы не дали разрешения на пересечение украинской границы (Самойловой – ред.)», - добавил президент.

По его словам, было предложено несколько вариантов решения этих вопросов. «Как известно, России не нужно было участие в Евровидении, ей нужна была провокация», - заявил Порошенко.

Примечательно, что 30 марта в Киеве выступали Comedy Women, которые давали концерты в Крыму после аннексии, причем приехали они на полуостров с нарушением законов Украины.

Также напомним, что организаторы песенного конкурса (EBU) заявили, что ряд стран пригрозили бойкотом Евровидения-2017 из-за Самойловой. В EBU также призвали премьера Украины сделать исключение для певицы.

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