В Риге впервые выступит группа «Кукрыниксы»

14 апреля группа «Кукрыниксы» впервые посетит Ригу. Гости клуба Melnā Piektdiena смогут услышать проверенные временем хиты российских рокеров.

Герои концептуальной рок-лирики – группа «Кукрыниксы» – представят супер-сет-лист из наиболее ожидаемых поклонниками песен. Неизменные триумфаторы хит-парада «Чартова Дюжина» и ведущих фестивалей страны исполнят по-настоящему ураганную обойму своих лучших композиций.

Концерты «Кукрыниксов» всегда преисполнены особой душевностью и энергетикой.

В 2016 году группа выпустила свой новый альбом «Артист». Этот релиз петербургских рок-лириков посвящается старшему брату Алексея Горшенёва - Михаилу Горшенёву, лидеру группы «Король и Шут» и всем Артистам – людям особенной судьбы, противоречивого внутреннего мира и зачастую – непростой дороги.

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Здесь нашли отражение самые трудные вопросы, самые глубокие переживания и почти философское погружение в суть творческой личности.

Музыкальные полотна, выполненные в классических тонах мрачного романтизма, присущего группе, объединяет сквозная мысль – Артист и острые грани его «Я».