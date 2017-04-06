В Риге впервые выступит группа «Кукрыниксы»

 

Фото: Пресс-фото

14 апреля группа «Кукрыниксы» впервые посетит Ригу. Гости клуба Melnā Piektdiena смогут услышать проверенные временем хиты российских рокеров.

Герои концептуальной рок-лирики – группа «Кукрыниксы» – представят супер-сет-лист из наиболее ожидаемых поклонниками песен. Неизменные триумфаторы хит-парада «Чартова Дюжина» и ведущих фестивалей страны исполнят по-настоящему ураганную обойму своих лучших композиций.

Концерты «Кукрыниксов» всегда преисполнены особой душевностью и энергетикой.

В 2016 году группа выпустила свой новый альбом «Артист». Этот релиз петербургских рок-лириков посвящается старшему брату Алексея Горшенёва - Михаилу Горшенёву, лидеру группы «Король и Шут» и всем Артистам – людям особенной судьбы, противоречивого внутреннего мира и зачастую – непростой дороги.

Реклама

Здесь нашли отражение самые трудные вопросы, самые глубокие переживания и почти философское погружение в суть творческой личности.

Музыкальные полотна, выполненные в классических тонах мрачного романтизма, присущего группе, объединяет сквозная мысль – Артист и острые грани его «Я».


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

И снова изнасилование выложено на Facebook (видео) Новости

И снова изнасилование выложено на Facebook (видео)

Петербург: машинист помог предотвратить количество жертв Новости

Петербург: машинист помог предотвратить количество жертв

Пурвциемс и Плявниеки соединили деревянным «мостком» Новости

Пурвциемс и Плявниеки соединили деревянным «мостком»

ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек Wo&Men

ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек

В Латвии не спешат расстаться с «хрущевками» Новости

В Латвии не спешат расстаться с «хрущевками»

Музыканты

Музыка

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jaunikšķile
139 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 