Triana Park на сцене «Евровидения» в Киеве: Пикантная трактовка образа Милды

Агнесе Раковска (Triana Park)
 

Агнесе Раковска (Triana Park). Фото: Lauris Vīksne, Picture Agency

В понедельник 1 мая латвийская группа Triana Park, которая благодаря песни «Line», победили в финал национального отбора на Евровидение 2017 «Supernova», провели первую репетицию на большой сцене в Киеве. Но не всё прошло гладко. Одна из самых грандиозных задумок наших музыкантов вызвала неодназначную реакцию наблюдателей. Планировалось, что во время шоу на экране появится образ национального символа Латвии - Памятника свободы, однако зрители трактовали данные спецэффекты совсем по-другому.

Солистка группы Агнесе Раковска, которая обычно удивляет зрителей экстравагантными и яркими образами, на репетицию прибыла с розово-черными волосами.

Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве

Фото: Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве0

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Однако зрителей впечатлил не образ певицы, а символ Милды, который многие трактовали как нечто совершенно иное,

- пишет nra.lv.

В Twitter разгорелась настоящая дискуссия, в ходе которой пользователи социальных сетей обсуждали - действительно ли увиденное является символом Латвии, а не чем-то более пикантным.

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