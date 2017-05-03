Triana Park на сцене «Евровидения» в Киеве: Пикантная трактовка образа Милды

В понедельник 1 мая латвийская группа Triana Park, которая благодаря песни «Line», победили в финал национального отбора на Евровидение 2017 «Supernova», провели первую репетицию на большой сцене в Киеве. Но не всё прошло гладко. Одна из самых грандиозных задумок наших музыкантов вызвала неодназначную реакцию наблюдателей. Планировалось, что во время шоу на экране появится образ национального символа Латвии - Памятника свободы, однако зрители трактовали данные спецэффекты совсем по-другому.

Солистка группы Агнесе Раковска, которая обычно удивляет зрителей экстравагантными и яркими образами, на репетицию прибыла с розово-черными волосами.





















Aizvērt Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU)







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Однако зрителей впечатлил не образ певицы, а символ Милды, который многие трактовали как нечто совершенно иное,

- пишет nra.lv.

В Twitter разгорелась настоящая дискуссия, в ходе которой пользователи социальных сетей обсуждали - действительно ли увиденное является символом Латвии, а не чем-то более пикантным.

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