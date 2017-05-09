Сегодня Triana Park из Латвии сразится за место в финале «Евровидения-2017»

 

Triana Park. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня вечером в Киеве пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Латвийская группа Triana Park исполнит песню Line, выйдя на сцену последней.

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По предварительным прогнозам букмекеров, Латвия не попадет в финал. Как известно, не всегда даже самые точные прогнозы сбываются, поэтому сегодня с 22:00 следите за прямой текстовой трансляцией Русского TVNET и болейте за наших музыкантов вместе со всей Европой!

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Порядок выступления 18 стран-участниц в первом полуфинале выглядит следующим образом:

1. Швеция - Робин Бенгтссон («I Can't Go On»)

2. Грузия - Тако Гачечиладзе («Keep the Faith»)

3. Австралия - Исайя Файрбрейс («Don’t Come Easy»)

4. Албания - Линдита Халими («World»)

5. Бельгия - Бланш («City Lights»)

6. Черногория - Славко Калезич («Space»)

7. Финляндия - Norma John («Blackbird»)

8. Азербайджан - Dihaj («Skeletons»)

9. Португалия - Салвадор Собрал («Amar pelos dois»)

10. Греция - Demy («This Is Love»)

11. Польша - Кася Мось («Flashlight»)

12. Молдавия - SunStroke Project («Hey, Mamma!»)

13. Исландия - Свала («Paper»)

14. Чехия - Мартина Барта («My Turn»)

15. Республика Кипр - Овиг («Gravity»)

16. Армения - Арцвик («Fly with Me»)

17. Словения - Омар Набер («On My Way»)

18. Латвия - Triana Park («Line»)

Прямую трансляцию первого полуфинала «Евровидения» можно будет смотреть на канале LTV1 с 22:00.

Напомним, второй полуфинал пройдет в Киеве 11 мая. В финал, который состоится в Киеве 13 мая, выйдут по 10 участников из первого и второго полуфинала.

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