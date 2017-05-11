ФОТО: Литва и Эстония готовятся к выступлению на «Евровидении»

Сегодня, 11 мая, в Киеве пройдет второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение», в котором в числе 18 стран-участниц выступят представители Литвы и Эстонии.

Эстонию в этом году на «Евровидении» представляет дуэт Лаура и Койт Тооме с песней «Верона», а литовская группа Fusedmarc исполнит песню Rain of Revolution.

Лаура и Койт Тооме. Фото: REUTERS/Scanpix

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Группа Fusedmarc из Литвы. Фото: REUTERS/Scanpix

Порядок выступления конкурсантов во втором полуфинале следующий:

Тияна Богичевич, Сербия (In Too Deep) Натан Трент, Австрия (Running On Air) Яна Бурческа, Македония (Dance Alone) Клаудия Фаниелло, Мальта (Breathlessly) Илинка и Алекс Флоря, Румыния (Yodel It!) O'G3NE, Нидерланды (Lights and Shadows) Йоци Папаи, Венгрия (Origo) Аня Ниссен, Дания (Where I Am) Брендан Мюррей, Ирландия (Dying to Try) Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино (Spirit Of The Night) Жак Хоудек, Хорватия (My Friend); JOWST и Александер Вальманн, Норвегия (Grab the Moment) Timebelle, Швейцария (Apollo) NAVIBAND, Беларусь («Гісторыя майго жыцця») Кристиан Костов, Болгария (Beautiful Mess) Fusedmarc, Литва (Rain of Revolution) Койт Тооме и Лаура, Эстония (Verona) IMRI, Израиль (I Feel Alive)

Напомним, латвийская группа Triana Park выстцпила на сцене «Евровидения» в Киеве в первом полуфинале, но в десятку не попала, и, таким образом, не прошла в финал конкурса.

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