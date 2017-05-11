ФОТО: Литва и Эстония готовятся к выступлению на «Евровидении»

Лаура и Койт Тооме (Эстония)
 

Лаура и Койт Тооме (Эстония). Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня, 11 мая, в Киеве пройдет второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение», в котором в числе 18 стран-участниц выступят представители Литвы и Эстонии.

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Эстонию в этом году на «Евровидении» представляет дуэт Лаура и Койт Тооме с песней «Верона», а литовская группа Fusedmarc исполнит песню Rain of Revolution.

Лаура и Койт ТоомеЛаура и Койт Тооме. Фото: REUTERS/Scanpix

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Группа Fusedmarc из ЛитвыГруппа Fusedmarc из Литвы. Фото: REUTERS/Scanpix

Порядок выступления конкурсантов во втором полуфинале следующий:

  1. Тияна Богичевич, Сербия (In Too Deep)
  2. Натан Трент, Австрия (Running On Air)
  3. Яна Бурческа, Македония (Dance Alone)
  4. Клаудия Фаниелло, Мальта (Breathlessly)
  5. Илинка и Алекс Флоря, Румыния (Yodel It!)
  6. O'G3NE, Нидерланды (Lights and Shadows)
  7. Йоци Папаи, Венгрия (Origo)
  8. Аня Ниссен, Дания (Where I Am)
  9. Брендан Мюррей, Ирландия (Dying to Try)
  10. Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино (Spirit Of The Night)
  11. Жак Хоудек, Хорватия (My Friend);
  12. JOWST и Александер Вальманн, Норвегия (Grab the Moment)
  13. Timebelle, Швейцария (Apollo)
  14. NAVIBAND, Беларусь («Гісторыя майго жыцця»)
  15. Кристиан Костов, Болгария (Beautiful Mess)
  16. Fusedmarc, Литва (Rain of Revolution)
  17. Койт Тооме и Лаура, Эстония (Verona)
  18. IMRI, Израиль (I Feel Alive)

Напомним, латвийская группа Triana Park выстцпила на сцене «Евровидения» в Киеве в первом полуфинале, но в десятку не попала, и, таким образом, не прошла в финал конкурса.

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