ФОТО: Литва и Эстония готовятся к выступлению на «Евровидении»

Сегодня, 11 мая, в Киеве пройдет второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение», в котором в числе 18 стран-участниц выступят представители Литвы и Эстонии.
Эстонию в этом году на «Евровидении» представляет дуэт Лаура и Койт Тооме с песней «Верона», а литовская группа Fusedmarc исполнит песню Rain of Revolution.
Лаура и Койт Тооме. Фото: REUTERS/Scanpix
Группа Fusedmarc из Литвы. Фото: REUTERS/Scanpix
Порядок выступления конкурсантов во втором полуфинале следующий:
- Тияна Богичевич, Сербия (In Too Deep)
- Натан Трент, Австрия (Running On Air)
- Яна Бурческа, Македония (Dance Alone)
- Клаудия Фаниелло, Мальта (Breathlessly)
- Илинка и Алекс Флоря, Румыния (Yodel It!)
- O'G3NE, Нидерланды (Lights and Shadows)
- Йоци Папаи, Венгрия (Origo)
- Аня Ниссен, Дания (Where I Am)
- Брендан Мюррей, Ирландия (Dying to Try)
- Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино (Spirit Of The Night)
- Жак Хоудек, Хорватия (My Friend);
- JOWST и Александер Вальманн, Норвегия (Grab the Moment)
- Timebelle, Швейцария (Apollo)
- NAVIBAND, Беларусь («Гісторыя майго жыцця»)
- Кристиан Костов, Болгария (Beautiful Mess)
- Fusedmarc, Литва (Rain of Revolution)
- Койт Тооме и Лаура, Эстония (Verona)
- IMRI, Израиль (I Feel Alive)
Напомним, латвийская группа Triana Park выстцпила на сцене «Евровидения» в Киеве в первом полуфинале, но в десятку не попала, и, таким образом, не прошла в финал конкурса.
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