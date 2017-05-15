СМИ: В «голом» перформансе на «Евровидении» нашли след России

Украинские СМИ со ссылкой на материалы общественного деятеля и блогера Типило сообщили о том, что сооснователем организации, отвечавшей за безопасность на «Евровидении-2017», мог оказаться россиянин.

Типило якобы проанализировал историю общественной организации «Международное антитеррористическое единство», с которой якобы и был заключён контракт на охрану правопорядка порядка во время проведения «Евровидения 2017».

По результатам своего «расследования» блогер пришел к выводу о том, что одним из её руководителей является гражданин России, офицер КГБ СССР Геннадий Зайцев.

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Украинский публицист не сомневается, что именно этот факт сыграл ключевую роль в скандале, который разгорелся во время выступления победительницы прошлого «Евровидения 2017» Джамалы.

Ранее сообщалось о том, что пранкер Виталий Седюк снял штаны в прямом эфире во время выступления Джамалы на «Евровидении 2017».

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