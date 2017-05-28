Джамала о ягодицах на Евровидении: Пранкер не виноват

Певица Джамала впервые прокомментировала казус на Евровидении, когда во время ее выступления украиснкий пранкер Виталий Седюк выбежал к на сцену и обнажил ягодицы, передает ТСН.

Она отметила, что не стоит слишком обвинять Седюка, так как виновата в этом инцидента охрана.

«Там была сотня охраны. Они дали ему 30 секунд оббежать, побежать. Это очень плохой момент, который нужно выяснить, кто же виноват. А виновный есть. И не пранкер. Аваков говорил: «Нужно посадить...», – не надо», - сказала она.

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«Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали и вы должны отвечать за это», - подчеркнула Джамала.

По словам певицы, Седюк удивился, что она никак не отреагировала на его выходку.

«Он испугался больше, что мне просто все равно. Я себе пою свою песню, несу свой месседж, который мне нужно. Кажется, что у него была какая-то нотка, он как будто не понял, почему я не испугалась. Я делала свое дело», - прокомментировала инцидент Джамала.

Напомним, что суд отпустил Виталия Седюка под личное обязательство. Во время задержания полицией ему было объявлено подозрение по статье о хулиганстве с отягчающими.

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