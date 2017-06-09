«Премия Муз-ТВ 2017»: кому достались юбилейные «тарелки»

9 июня в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась ежегодная национальная премия в области популярной музыки. По зеленой ковровой дорожке «Премии Муз-ТВ 2017» прошло около сотни звезд — от начинающих артистов до настоящих мэтров российского шоу-бизнеса. Мероприятие длилось почти пять часов — были и неожиданные победители, и яркие выступления, и бесконечный юмор ведущих, и много, очень много музыки!
В этом году «Премия МУЗ-ТВ» отмечает свой юбилей — 15 лет.
В честь такого события организаторы премии решили многое поменять. Так, сцена на этот раз была сконструирована в формате 360 градусов, а шоу-программа представляла собой исключительно дуэты.
К слову,
в этом году, в отличие от предыдущих, на Премию не были приглашены зарубежные исполнители.
По традиции мероприятие началось с ковровой дорожки. В течение двух часов звездные гости один за другим подъезжали на церемонию. В числе первых перед публикой появилась Бузова.
Ольга не была бы Ольгой, если бы не сделала из своего появления настоящее шоу. Ведущая «Дома-2» и номинантка Премии прибыла в жемчужной раковине, которую несли шесть накачанных мужчин с оголенными торсами.
ЧИТАЙ НА TVNET: Показать все, что скрыто: Бузова поразила гостей премии и Нагиева «голым платьем»
Бузова примерила на себя образ русалки, в котором вновь, пусть и ненадолго, стала блондинкой! Не менее яркое появление на дорожке было и у Насти Кудри — певица прибыла на ковровую дорожку в сопровождении как минимум десятка полураздетых красавцев!
Все эти два часа ведущие — Ксения Собчак и Максим Галкин, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев — встречали гостей, задавали им неудобные вопросы и соревновались друг с другом в остроумии. Эту церемонию награждения можно назвать поистине непредсказуемой.
Так, наверное,
самым большим сюрпризом вечера стало то, что тарелка в номинации «Прорыв года» досталась не Ольге Бузовой.
Миллионы россиян, как и сама она, верили в победу телеведущей.
Своеобразной кульминацией Премии можно считать вручение награды в номинации «Лучшая песня 15-летия». Еще до того, как ведущие объявили победителем группу «Руки вверх» и их бессмертный хит «Крошка моя», зрители уже во всю скандировали название коллектива.
Когда ожидания большинства оправдались, трибуны буквально взорвались восторженными криками и аплодисментами. В одно мгновение тысячи людей поднялись со своих мест и громко запели слова песни.
В своей речи Сергей Жуков поблагодарил всех поклонников и отметил, что эту награду он посвящает своей любимой супруге Регине.
Предлагаем ознакомиться с победителями «Премии Муз-ТВ 2017»:
«Лучшая песня» — Сергей Лазарев You Are The Only One «Лучшая поп-группа» — группа «Градусы»
«Лучший дуэт» — Максим Фадеев feat. Наргиз «Вдвоем»
«Лучший альбом» — Ани Лорак «Разве ты любил»
«Лучшее концертное шоу» — Филипп Киркоров «Я» / Государственный Кремлевский дворец
«Лучший рок-исполнитель» — Наргиз
«Лучший Hip-Hop проект» — Мот
«Лучшая песня пятнадцатилетия» — группа «Руки Вверх!» «Крошка моя»
«Лучшее мужское видео» — Егор Крид «Мне нравится»
«Лучшее женское видео» — Нюша «Целуй»
«Лучшая песня на иностранном языке» — группа SEREBRO Chocolate
«Прорыв года» — Jah Khalib
«Лучшее видео» — Дима Билан «В твоей голове»
«Лучшая исполнительница» — LOBODA
«Лучший исполнитель» — Тимати «Лучший международный дуэт» — Зара feat. Andrea Bocelli
«Композитор десятилетия» — Константин Меладзе
«Вклад в жизнь» — Светлана Владимировна Немоляева
«Вклад в развитие музыкальной индустрии» — Леонид Агутин
«Лучший шоу-балет» — «Тодес»
«Лучшая концертная площадка» — Спортивный комплекс «Олимпийский»
Специальная награда, посвященная юбилею Филиппа Киркорова
«ЛаЛаЛайк – Лучшее блогерское видео» — Милена и Наташа Трейя «М — это Милена»