«Премия Муз-ТВ 2017»: кому достались юбилейные «тарелки»

Ведущие премии - Дмитрий Нагиев, Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Ксения Собчак
 

Ведущие премии - Дмитрий Нагиев, Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Ксения Собчак. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

9 июня в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась ежегодная национальная премия в области популярной музыки. По зеленой ковровой дорожке «Премии Муз-ТВ 2017» прошло около сотни звезд — от начинающих артистов до настоящих мэтров российского шоу-бизнеса. Мероприятие длилось почти пять часов — были и неожиданные победители, и яркие выступления, и бесконечный юмор ведущих, и много, очень много музыки!

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В этом году «Премия МУЗ-ТВ» отмечает свой юбилей — 15 лет.

В честь такого события организаторы премии решили многое поменять. Так, сцена на этот раз была сконструирована в формате 360 градусов, а шоу-программа представляла собой исключительно дуэты.

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К слову,

в этом году, в отличие от предыдущих, на Премию не были приглашены зарубежные исполнители.

По традиции мероприятие началось с ковровой дорожки. В течение двух часов звездные гости один за другим подъезжали на церемонию. В числе первых перед публикой появилась Бузова.

Ольга не была бы Ольгой, если бы не сделала из своего появления настоящее шоу. Ведущая «Дома-2» и номинантка Премии прибыла в жемчужной раковине, которую несли шесть накачанных мужчин с оголенными торсами.

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Бузова примерила на себя образ русалки, в котором вновь, пусть и ненадолго, стала блондинкой! Не менее яркое появление на дорожке было и у Насти Кудри — певица прибыла на ковровую дорожку в сопровождении как минимум десятка полураздетых красавцев!

Все эти два часа ведущие — Ксения Собчак и Максим Галкин, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев — встречали гостей, задавали им неудобные вопросы и соревновались друг с другом в остроумии. Эту церемонию награждения можно назвать поистине непредсказуемой.

Так, наверное,

самым большим сюрпризом вечера стало то, что тарелка в номинации «Прорыв года» досталась не Ольге Бузовой.

Миллионы россиян, как и сама она, верили в победу телеведущей.

Своеобразной кульминацией Премии можно считать вручение награды в номинации «Лучшая песня 15-летия». Еще до того, как ведущие объявили победителем группу «Руки вверх» и их бессмертный хит «Крошка моя», зрители уже во всю скандировали название коллектива.

Когда ожидания большинства оправдались, трибуны буквально взорвались восторженными криками и аплодисментами. В одно мгновение тысячи людей поднялись со своих мест и громко запели слова песни.

В своей речи Сергей Жуков поблагодарил всех поклонников и отметил, что эту награду он посвящает своей любимой супруге Регине.

Предлагаем ознакомиться с победителями «Премии Муз-ТВ 2017»:

«Лучшая песня» — Сергей Лазарев You Are The Only One «Лучшая поп-группа» — группа «Градусы»

«Лучший дуэт» — Максим Фадеев feat. Наргиз «Вдвоем»

«Лучший альбом» — Ани Лорак «Разве ты любил»

«Лучшее концертное шоу» — Филипп Киркоров «Я» / Государственный Кремлевский дворец

«Лучший рок-исполнитель» — Наргиз

«Лучший Hip-Hop проект» — Мот

«Лучшая песня пятнадцатилетия» — группа «Руки Вверх!» «Крошка моя»

«Лучшее мужское видео» — Егор Крид «Мне нравится»

«Лучшее женское видео» — Нюша «Целуй»

«Лучшая песня на иностранном языке» — группа SEREBRO Chocolate

«Прорыв года» — Jah Khalib

«Лучшее видео» — Дима Билан «В твоей голове»

«Лучшая исполнительница» — LOBODA

«Лучший исполнитель» — Тимати «Лучший международный дуэт» — Зара feat. Andrea Bocelli

«Композитор десятилетия» — Константин Меладзе

«Вклад в жизнь» — Светлана Владимировна Немоляева

«Вклад в развитие музыкальной индустрии» — Леонид Агутин

«Лучший шоу-балет» — «Тодес»

«Лучшая концертная площадка» — Спортивный комплекс «Олимпийский»

Специальная награда, посвященная юбилею Филиппа Киркорова

«ЛаЛаЛайк – Лучшее блогерское видео» — Милена и Наташа Трейя «М — это Милена»

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