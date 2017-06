На следующей неделе в Риге выступят Foo Fighters

21 июня остров Луцавсала сотрясет рок-концерт под открытым небом одной из самых лучших концертных групп мира – Foo Fighters. Представление длиною более двух с половиной часов на берегу Даугавы – это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. В этот особенный и исторический день гостями концерта станут всемирно известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.

Предлагаем ознакомиться с подробной программой вечера:

Вход для посетителей с 16:00

Реклама

18:30 Elephants From Neptune (EE)

19:30 The Kills (USA/ UK)

20:30 Biffy Clyro (UK)

22:00 Foo Fighters (USA)

Посетителей ожидает переполненный энергией, эпический концерт, во время которого прозвучат такие хиты группы Foo Fighters, как The Pretender, Everlong, Best Of You, All My Life, My Hero, Learn To Fly, Walk, Something From Nothing и многие другие.

На счету у Foo Fighters одиннадцать престижных премий Grammy и более 30 миллионов проданных альбомов.

Последний на сегодняшний день и высоко оцененный альбом группы под названием Sonic Highways был выпущен в 2014 году.

Biffy Clyro за последние годы стала одной из самых интересных групп в мире, популярность которой уже достигла огромных размеров. Шоу шотландского трио распроданы во многих странах Европы, к тому же альбом Biffy Clyro под названием Ellipsis, изданный минувшим летом, приобрел колоссальный успех во всем мире.

Дуэт The Kills был основан в 2000 году в результате слияния американской певицы Элисон Моссхарт (Alison Mosshart) и британского гитариста Джейми Хинса (Jamie Hince).

В этом году группа заявила о своем возвращении, выпустив свой пятый студийный альбом Ash & Ice. Минувшим летом группа выступала на фестивале Isle of Wight в Великобритании, на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла, в Калифорнии и других, получая безоговорочное признание публики.

Билеты на грандиозный концерт Foo Fighters под открытым небом в продаже в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.

