ФОТО: Музыканты из Foo Fighters вышли на прогулку по Риге

21 июня остров Луцавсала сотрясет рок-концерт под открытым небом одной из самых лучших концертных групп мира – Foo Fighters. Это будет первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Сегодня музыканты прибыли в Ригу, чтобы подготовить свое грандиозное шоу.

Бас-гитарист Нейт Мендел и барабанщик Тейлор Хокинс Foo Fighters накануне своего концерта в латвийской столице решили ознакомиться с местным колоритом и вышли на прогулку.

















Aizvērt Музыканты Foo Fighters вышли прогуляться по улицам Риги Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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Завтра, 21 июня, в Риге состоится выступление американских музыкантов, а гостями концерта станут всемирно известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.

Предлагаем ознакомиться с подробной программой вечера:

Вход для посетителей с 16:00

18:30 Elephants From Neptune (EE)

19:30 The Kills (USA/ UK)

20:30 Biffy Clyro (UK)

22:00 Foo Fighters (USA)

Напомним, в 2016 году группа заявила о своем возвращении, выпустив пятый студийный альбом Ash & Ice.

Минувшим летом группа выступала на фестивале Isle of Wight в Великобритании, на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла, в Калифорнии и других, получая безоговорочное признание публики.

















































Aizvērt На Луцавсале устанавливают сцену для Foo Fighters Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Билеты на концерт Foo Fighters под открытым небом на Луцавсале в продаже в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.

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