В Риге выступит группа «Самоцветы»

Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», основанный в 1971 году Юрием Маликовым, быстро завоевав всесоюзную известность, признание и любовь,

стал поистине «народным коллективом» благодаря созданным произведениям, таким как «Мой адрес – Советский Союз», «У деревни Крюково», «Вся жизнь впереди», «Багульник», «Там, за облаками», «Бамовский вальс», «Все, что в жизни есть у меня» и многими другими.

Список песен коллектива постоянно пополняется работами и дуэтами со звездами не только российской, но и зарубежной эстрады. Так в репертуаре появилось поппури с группой Boney M и знаменитая песня с Тони Эспозито «Калимба де луна».

Группа «Самоцветы» - это:

Елена Преснякова - заслуженная артистка России. Солистка коллектива с конца 1975 года и по настоящее время.

Александр Нефедов - пришел в «Самоцветы» из ВИА «Поют гитары» в 1980 г. в качестве вокалиста, играет на ритм-гитаре и на ударных инструментах.

Олег Слепцов - в «Самоцветах» с 1981 года. Обладая прекрасными музыкальными способностями, сочетает вокальное и хореографическое мастерство, демонстрируя яркие сценические образы.

Георгий Власенко - работал в различных популярных эстрадных коллективах СССР, в том числе и в группе Стаса Намина, музыкальным руководителем ансамбля известного исполнителя Михаила Муромова и других. Активно принимает участие во всех аранжировках группы, играет на клавишных инструментах.

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