Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган выступит в Риге

После ухода из группы «Ленинград» Юлия Коган занялась сольной карьерой, теперь в ее репертуаре нет нецензурной лексики, зато экспрессии и мощного вокала предостаточно.

Юля записала несколько песен совместно с легендами русского рока, в частности, группой «Король и Шут» и лидером группы «Князь» Андреем Князевым.

Эта барышня харизматична настолько, что не оставляет равнодушным ни одного зрителя и слушателя.

У Юлии свой сольный музыкальный проект, ее песни полны юмора и иронии, а новая концертная программа под названием «Рыжая бестия» отличается новым звучанием и экспрессией.

В программе «Рыжая бестия» есть все, что мы любим - искрометные юмористические песни и проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв!

27 октября арт-клуб LOFTIQUE откроет свои двери и порадует каждого концертом Рыжей Бестии – Юлиии Коган!

Билеты доступны на www.ticketshop.lv.