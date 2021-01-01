В сети нашли 21-минутный секс-плейлист Иванки Трамп и ее мужа

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка составила 21-минутный плейлист в сервисе Spotify. Об этом сообщает Huffington Post.

По предположению издания, песни подобраны для того, чтобы Трамп провела ночь со своим мужем Джаредом Кушнером в годовщину свадьбы.

В список вошли композиции таких исполнителей, как Джон Ледженд, Бруно Марс, Джеймс Блант и Адель.

Журналисты также обратили внимание на название плейлиста — 991122. Это кодовый номер ярко-красного цвета, оттенок называется hex («колдовство, чары»).

Иванка Трамп и Джаред Кушнер, ныне старший советник президента США, поженились 25 октября 2009 года.

В сентябре портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных композиций, посвященных сексу. Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга.