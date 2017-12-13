ФОТО: Главные хиты «Мумий Тролля» в Риге прозвучали по-новому

13 декабря в «Арене Рига» собралось несколько тысяч людей разных музыкальных пристрастий и жизненных интересов, и все для того, чтобы вместе с одними из самых ярких представителей русского рока, группой «Мумий Тролль», вспомнить все.

С момента выхода дебютного альбома, ставшей уже легендарной российской рок-группой, «Мумий Тролль» прошло двадцать лет, но пластинка «Морская» и сейчас продолжает звучать и быть актуальной.

Сегодня у музыкантов более десяти студийных альбомов, несколько поколений поклонников и по-прежнему достаточно творческих идей, которые они претворяют в жизнь.

Несмотря на то, что новые композиции преданная публика воспринимает с восторгом, любимые хиты остаются востребованы как в Сети, так и на концертах «Мумий Тролль».

«Я не очень люблю юбилеи, стараюсь не оглядываться назад, и ностальгически-романтические воспоминания — это точно не про меня. «Морская» стала не просто альбомом, а некой «жизненной установкой» для целого поколения», - признался сам Илья Лагутенко в одном из интервью. В этом можно было убедиться накануне в «Арене Рига».

Латвийский концерт «Мумий Тролля» был приурочен к юбилею первого альбома «Морская», который в далекие 90-е произвел настоящий переворот в русскоязычной музыке. Именно тогда, вдохновляясь смелостью Ильи Лагутенко и его команды, начинали творить многие известные сейчас рок-исполнители, среди которых Земфира, «Танцы Минус» и другие.

Рижское выступление включало всем знакомые «Девочка», «Утекай», «Невеста», «Забавы», «Инопланетный гость», «Владивосток 2000», «Дельфины», «Медведица» и другие мелодичные композиции.

Главные хиты в этот вечер зазвучали по-новому - команда «Мумий Тролля» представила свежие аранжировки и обеспечила качественный звук на все два часа концерта.

Композиции сопровождались эффектным современным световым шоу и видеорядом на необычном экране, размещенном над сценой.

В зрительном зале царила особая атмосфера - ностальгии или романтики. Влюбленные пары слегка покачивались в такт медленным композициям, другие гости энергично подпрыгивали, выкрикивая слова любимых песен, самые активные поклонники в тельняшках без устали танцевали в партере, а кто-то наблюдал за происходящим из сидячих секторов, то и дело поддерживая артистов аплодисментами.

Всех нас, пусть ненадолго, но объединило музыкально-эмоциональное удовольствие.

Смотрите, как это было, глазами зрителей в Instagram!

Когда ты слушаешь #мумийтролль уже 20 лет (без малого) 🙈Юбилей любимого альбома #морская #MUMIYTROLL Публикация от Irina Kuzmina (@kuzminaphoto) Дек 13 2017 в 2:33 PST

Получил максимум всего, чего хотел от концерта. Спасибо, Илья Лагутенко, за доброту, которую ты даришь слушателям! #mumiytroll #какбытебеповезло Публикация от Даниэлиус Славинскас (@danieliusss) Дек 13 2017 в 1:49 PST

#мумийтролль #mumiytroll Публикация от Alexander (@a.ulasenrix) Дек 13 2017 в 11:58 PST

Публикация от Anna Volkova (@ann_volkova) Дек 13 2017 в 11:54 PST

Mumy troll Публикация от Sanita Nataly (@sanitanataly) Дек 13 2017 в 10:48 PST

Публикация от Inese Noname (@inesenoname) Дек 13 2017 в 10:46 PST

Прямо со сцены Илья Лагутенко назначил следующую встречу с латвийской публикой, которая состоится уже 16 августа в концертном зале «Дзинтари».