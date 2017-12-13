ФОТО: Главные хиты «Мумий Тролля» в Риге прозвучали по-новому

13 декабря в «Арене Рига» собралось несколько тысяч людей разных музыкальных пристрастий и жизненных интересов, и все для того, чтобы вместе с одними из самых ярких представителей русского рока, группой «Мумий Тролль», вспомнить все.
С момента выхода дебютного альбома, ставшей уже легендарной российской рок-группой, «Мумий Тролль» прошло двадцать лет, но пластинка «Морская» и сейчас продолжает звучать и быть актуальной.
Сегодня у музыкантов более десяти студийных альбомов, несколько поколений поклонников и по-прежнему достаточно творческих идей, которые они претворяют в жизнь.
Несмотря на то, что новые композиции преданная публика воспринимает с восторгом, любимые хиты остаются востребованы как в Сети, так и на концертах «Мумий Тролль».
«Я не очень люблю юбилеи, стараюсь не оглядываться назад, и ностальгически-романтические воспоминания — это точно не про меня. «Морская» стала не просто альбомом, а некой «жизненной установкой» для целого поколения», - признался сам Илья Лагутенко в одном из интервью. В этом можно было убедиться накануне в «Арене Рига».
Латвийский концерт «Мумий Тролля» был приурочен к юбилею первого альбома «Морская», который в далекие 90-е произвел настоящий переворот в русскоязычной музыке. Именно тогда, вдохновляясь смелостью Ильи Лагутенко и его команды, начинали творить многие известные сейчас рок-исполнители, среди которых Земфира, «Танцы Минус» и другие.
Рижское выступление включало всем знакомые «Девочка», «Утекай», «Невеста», «Забавы», «Инопланетный гость», «Владивосток 2000», «Дельфины», «Медведица» и другие мелодичные композиции.
Главные хиты в этот вечер зазвучали по-новому - команда «Мумий Тролля» представила свежие аранжировки и обеспечила качественный звук на все два часа концерта.
Композиции сопровождались эффектным современным световым шоу и видеорядом на необычном экране, размещенном над сценой.
В зрительном зале царила особая атмосфера - ностальгии или романтики. Влюбленные пары слегка покачивались в такт медленным композициям, другие гости энергично подпрыгивали, выкрикивая слова любимых песен, самые активные поклонники в тельняшках без устали танцевали в партере, а кто-то наблюдал за происходящим из сидячих секторов, то и дело поддерживая артистов аплодисментами.
Всех нас, пусть ненадолго, но объединило музыкально-эмоциональное удовольствие.
Смотрите, как это было, глазами зрителей в Instagram!
Мы вернулись с концерта мумий тролля 😀 Конечно, в России была не судьба сходить за все эти годы 🤷🏼♀️ Ни разу не была на концерте русской группы (кроме всяких бесплатных фестов), поэтому, даже не представляла, как это все организуется у русских групп. Но, в принципе, никаких сюрпризов, все норм 😀 Только меня прямо очень смутило телевидение, которое через полчаса после начала вломилось к сцене, и началась съёмка и фото. Ни разу такого ажиотажа нигде не видела. Штатный фотограф - да, но прямо две камеры, 5 фотографов... 🙈😀 Неужели это такое крутое событие для Риги?) У Лагутенко, бесспорно, своя манера и эпатаж из всех щелей, но даже он в образе не переплюнул Вакарчука в плане понтов на сцене 😅 Это фото прямо отлично отражает всю атмосферу концерта 😀 пока мы только начали заценивать русских исполнителей (в другой стране, что поделать), но мне все нравится, уровень хороший. Раньше всегда делала по одному фото с каждого концерта, на котором была. Помню фото sum-41, Avril Lavigne и прочих крутых чуваков на нокию кнопочную 😅😅 Вы на каких концертах были? Какой самый шикарный и больше запомнился?) . . . . . . . . #concert #instatravel #music #mumiytroll #Riga #Latvia #Russia #travelgram #adventure #likeforlike #like4like #vscolatvia #traveling #mytravel #travelling #mytavelgram #travelinggram #igtravel #traveler #travelphotography #lifestyle #instacool #insragood
Прямо со сцены Илья Лагутенко назначил следующую встречу с латвийской публикой, которая состоится уже 16 августа в концертном зале «Дзинтари».