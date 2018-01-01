Латвию на «Евровидении-2018» представит Лаура Ризотто

В ночь на воскресенье на Рижской киностудии прошел финал национального отбора Supernova 2018. Свои номера представили семь латвийских исполнителей - Лиене Грейфане, Эдгар Крейлис, Мадара, Ритварс, Лаура Ризотто, Лаурис Валтерс и Маркус Рива. По итогам голосования зрителей, Латвию в Лиссабоне на международном конкурсе «Евровидение» в этом году представит Лаура Ризотто с песней Funny Girl.

Лаура Ризотто является бразильско-латвийской певицей, автором песен и музыкантом.

Отец исполнительницы имеет двойное гражданство - Латвии и Бразилии, а мать родилась в Лиепае.

Первую песню Лаура написала в 11 лет, а сейчас на ее счету более 100 авторских композиций. Карьера Ризотто началась в Рио-де-Жанейро в 15-летнем возрасте. Сейчас певица работает над третьим студийным мини-альбомом Precious Stones.

Как стало известно накануне, в результате жеребьевки, Латвия стартует во втором полуфинале «Евровидения-2018» 10 мая.

Вместе с латвийским представителем на португальскую сцену в этот день выйдут исполнители из России, Сербии, Дании, Норвегии, Австралии, Молдовы, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Монтенегро, Польши, Словении, Украины и Швеции.

Финал конкурса пройдет в Лиссабоне 12 мая.