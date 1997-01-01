В Риге выступит вокалистка Анна Мария Йопек

26 июля на сцене кинотеатра Splendid Palace знаменитая польская вокалистка Анна Мария Йопек своим концертом откроет пятый юбилейный World Jazz Festival.
Анна Мария не любит, когда ее называют джазовой певицей. Она считает иначе: видит истоки своего творчества в славянской музыке и славянских пейзажах.
Все ее детство прошло в окружении старинных польских народных песен. Самая разная музыка - от классики до авангарда - влияла на формирование ее музыкального кругозора и стиля. А джаз подкупил гармонией, свободой и чувством времени.
С самого раннего детства, она удивляла многих своей игрой на пианино.
Уже с 15 лет джаз стал основным увлечением девочки, что и привело к 19 годам, к награде – грантом, который открыл перед молодой певицей двери джазового отделения нью-йоркской Manhattan School of Music.
После окончания Анна возвращается домой и с отличием оканчивает по классу фортепиано Варшавскую Академию музыки имени Шопена.
В 1994 году, она первоначально предстала перед публикой на фестивале в Витебске, после чего, была вознаграждена призом, от Мишеля Леграна. В 1997 – Анна смело представляла Польшу на конкурсе «Евровидение», после чего опередила представительницу России Аллу Пугачеву.
Но настоящую мировую известность Анне Марии принес «золотой» альбом «Upojenie». «Упоение» стало итогом совместной работы певицы с легендарным гитаристом Пэтом Мэтини.
Успех был внезапный и оглушительный. А в октябре 2011 года Анна Мария вновь удивила музыкальный мир, выпустив сразу три альбома.
На концерте в Риге Анна Мария Йопек выступит с новой программой, где исполнит свои лучшие работы.
Билеты на юбилейный World Jazz Festival доступны во всех кассах Biļešu Serviss.
Подробная информация о фестивале на официальном сайте мероприятия www.worldjazzfest.com.