В Риге выступит вокалистка Анна Мария Йопек

Анна Мария не любит, когда ее называют джазовой певицей. Она считает иначе: видит истоки своего творчества в славянской музыке и славянских пейзажах.

Все ее детство прошло в окружении старинных польских народных песен. Самая разная музыка - от классики до авангарда - влияла на формирование ее музыкального кругозора и стиля. А джаз подкупил гармонией, свободой и чувством времени.

С самого раннего детства, она удивляла многих своей игрой на пианино.

Уже с 15 лет джаз стал основным увлечением девочки, что и привело к 19 годам, к награде – грантом, который открыл перед молодой певицей двери джазового отделения нью-йоркской Manhattan School of Music.

После окончания Анна возвращается домой и с отличием оканчивает по классу фортепиано Варшавскую Академию музыки имени Шопена.

В 1994 году, она первоначально предстала перед публикой на фестивале в Витебске, после чего, была вознаграждена призом, от Мишеля Леграна. В 1997 – Анна смело представляла Польшу на конкурсе «Евровидение», после чего опередила представительницу России Аллу Пугачеву.

Но настоящую мировую известность Анне Марии принес «золотой» альбом «Upojenie». «Упоение» стало итогом совместной работы певицы с легендарным гитаристом Пэтом Мэтини.

Успех был внезапный и оглушительный. А в октябре 2011 года Анна Мария вновь удивила музыкальный мир, выпустив сразу три альбома.

На концерте в Риге Анна Мария Йопек выступит с новой программой, где исполнит свои лучшие работы.

Билеты на юбилейный World Jazz Festival доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Подробная информация о фестивале на официальном сайте мероприятия www.worldjazzfest.com.