Пародия на клип Бузовой с «самым красивым преступником» стала хитом

Авторы YouTube-канала «Сарказмошная» опубликовали пародию на клип певицы и ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой, в котором снялся «самый красивый преступник в мире» Джереми Микс.

В кадре

видеоброгеры изменили слова хита брюнетки и попытались представить, как бы звучала песня, если бы Бузова пела о том, что происходит в клипе.

«Тебе шикарно губы накачали, а мне вот надо накачать мозги», - говорит словами авторов «Сарказмошной» «Бузова» своем партнеру по ролику.

«Люблю себя я трогать руками с расставленными ногами», «Вот этим местом я пою, а не ртом», - отмечается также в обновленной песне.

Пользователи Сети пришли в восторг от такого опуса.

«Респект», «Её клипы это всегда фейерия нездравого ума. Прям чувствую, как при просмотре мозги разжижаются. И это ещё оригинал не смотрел», - отметили комментаторы.

Тем временем

неназванный скульптор из Подмосковья решил увековечить Бузову в изваянии.

По его словам, скульптура скоро станет украшением Московской области.

Художник считает Бузову отражением трендов массовой культуры и кумиром российских подростков, чьи песни уже изучают в вузах. Таким образом, мужчина намерен добиться разрешения установить монумент в Подмосковье, пишет «360».