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Беременная Лобода снялась для обложки Cosmopolitan

korrespondent.net
Светлана Лобода | Фото: REUTERS/Scanpix

Беременная украинская певица Светлана Лобода снялась для обложки майского номера российского издания Cosmopolitan. Соответствующее фото во вторник, 10 апреля, было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте Лободы.

Певица снялась в завязанной под грудью майке и приспущенных джинсах.

Также Лобода рассказала изданию о своих дальнейших планах в связи с рождением ребенка.

-Ты сейчас на пике карьеры. Артист номер 1 в нашей стране и не только. Не боишься выйти из обоймы, если на время остановишься? . -Нет, конечно)) я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идёт подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие)). А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше 🤞☺️ #первоеинтервьюДляЖурналаCosmopolitan @cosmopolitan_russia ❤️ foto @damir_zhukenov Makeup @molchanof hairstyle @kochegov_konstantin

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«Я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос-Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью - так что планы большие. А дети всегда со мной, и Евочка, и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время, и силы. Я буду идти дальше», - сказала певица.

Ты создаешь впечатление очень уверенной в себе женщины. Всегда была такой? 👇 -На самом деле я весы и очень двойствена по природе. Сколько во мне уверенности — столько же и неуверенности. Во мне легко уживаются единство и борьба противоположностей: когда ты постоянно пытаешься доказать себе, что ты сможешь, и в то же время порой настолько уверен в собственных силах, что это кажется чрезмерным (улыбается). Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься – ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше. @cosmopolitan_russia

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К слову, артистка уже воспитывает дочь Евангелину.

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