Беременная Лобода снялась для обложки Cosmopolitan

-Ты сейчас на пике карьеры. Артист номер 1 в нашей стране и не только. Не боишься выйти из обоймы, если на время остановишься? . -Нет, конечно)) я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идёт подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие)). А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше 🤞☺️ #первоеинтервьюДляЖурналаCosmopolitan @cosmopolitan_russia ❤️ foto @damir_zhukenov Makeup @molchanof hairstyle @kochegov_konstantin

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Apr 10, 2018 at 10:55am PDT