«The Cure» зарезервировали студию, чтобы записать новый альбом

Одна из легенд рок-музыки «The Cure», которая в этом году отмечает свое 40-летие, в мае зарезервировала время в студии звукозаписи, чтобы записать демо новых песен. Об этом в одном из своих редких интервью «BBC 6 Music» сказал лидер группы Роберт Смит.

Напомним, последний альбом «4:13 Dream» вышел 10 лет назад.

Смит в интервью признал, что его вдохновила новая музыка, которую он услышад на фестивале «Meltdown», где «The Cure» были кураторами.

«Странно, но организация фестиваля меня творчески стимулировала и я зарезервировал в мае время в студии звукозаписи», - сказал 58-летний Смит.