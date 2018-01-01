На «Евровидении-2018» решили изменить правила подсчета голосов

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» объявили о том, что изменят правила подсчёта голосов жюри. Как пишет издание Лайф, изменения в системе голосования будут «тонкими», но значительными.

Если раньше четверо жюри ставили композицию на первое место, а пятый — на последнее, то это могло лишить песню 12 очков от национального жюри, то теперь каждый отдельный голос весит меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри.

Эффект от баллов будет зависеть от позиции, на которую член жюри поставит композицию исполнителя. То есть

чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние [оценки] на конечный результат. Система работает также в обратном порядке.

Напомним, представительница Латвии Лаура Ризотто выступит во втором полуфинале «Евровидения» 10 мая.

Победительница национального отбора является бразильско-латвийской певицей, автором песен и музыкантом.

Отец исполнительницы имеет двойное гражданство - Латвии и Бразилии, а мать родилась в Лиепае.

Участниками первого полуфинала, который пройдет 8 мая, станут Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

Второй полуфинал состоится 10 мая, в нем будут участвовать Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.