В рамках мирового тура в Риге выступят легендарные Deep Purple

3 июня в «Арене Рига» выступит легендарная команда Deep Purple, на песнях которой выросли практически все рок-группы мира, многие из которых также ставшие культовыми.

«Кто из гитаристов не начинал играть со «Smoke On The Water»!» - воскликнул Кирк Хэммет из группы «Metallica», и вскоре «Deep Purple» включили в Мировой зал славы рок-н-ролла, куда ранее уже попадали «Pink Floyd», «Led Zeppelin», «Kiss», «AC/DC», «Scorpions», «Black Sabbath», «The Rolling Stones» и другие мэтры.

На музыке «Deep Purple» выросли миллионы, число «золотых» и «платиновых» дисков и синглов группы просто не поддается счету, а каждый концерт ставит очередной рекорд по количеству зрителей.

В Ригу группа приедет отметить свое 50-летие. Концерт состоится 3 июня в зале «Арене Рига», где «Deep Purple» устроит «прибалтийскую презентацию» двадцатого студийного альбома - «inFinite».

Кроме того, на концерте прозвучат и многие известные песни «Deep Purple».

FOTO: пресс-фото

Группа, стоило ей появиться в Англии в 1968 году, стремительно начала набирать популярность – среди молодого движения хиппи и только-только зарождающегося рока.

Сейчас, по прошествии десятилетий, музыканты знают какие аккорды брать, какие ритмы задавать, какие «выбивать рисунки» барабанщику, но

тогда именно «Deep Purple» и была одной из групп, которые и придумывали те самые аккорды, ставшие потом классикой мировой рок-музыки.

И все тогда варились в одном музыкальном котле: Ричи Блэкмор, Дэвид Ковердэйл, Гленн Хьюз, Томми Болин, Джо Сатриани, переходя из одной группы в другую. Музыканты из «AC/DC» и «The Rolling Stones», «Led Zeppelin» и «Pink Floyd» часто выступали на одних сценах, демонстрируя друг другу свои умения и новые песни.

Музыканты тогда делали не робкие шаги на сцене, а неслись вперед смело, словно прыгали со скалы, ничего не боялись, и возрождались уже в новом качестве. И те песни, рожденные когда-то ими, потом давали жизнь другим музыкантам – теперь тоже стоящих в ряду самых знаменитых на планете Земля.

Группа «Deep Purple» - это целая история мировой рок-музыки.

Например, все российские культовые рок-группы «Машина времени», «Аквариум», «ДДТ», «Алиса» (и еще добрый десяток громких имен) считают музыку «Deep Purple» той самой, которая подталкивала их брать в руки гитары, садиться за барабанные установки или брать микрофоны.

FOTO: пресс-фото

В Ригу «Deep Purple» приедет в звездном составе: Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри.

В мае 2017 года у «Deep Purple» стартовал тур «The Long Goodbye Tour», который должен продлиться три года – в поддержку альбома «inFinite» («Бесконечность»).

Вскоре после того, как вышел альбом (ровно год назад – в начале апреля), песни, появившиеся в интернете, за несколько дней прослушали миллионы людей.

Музыкальные критики говорят, что в свежем альбоме «весь «Deep Purple»», какой он есть, за 50 лет.

Без преувеличения - концерт «Deep Purple» - это действительно большое музыкальное событие для Латвии.

Билеты на концерт приобретаются в кассах «Билешу сервис» и на www.bilesuserviss.lv

Подробная информация также есть на сайте организатораwww.artfront.lvи на официальном сайте группы Deep Purple www.deeppurple.com