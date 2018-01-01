Марина Ребека и Карел Марк Шишон - на новом музыкальном фестивале «Šalc»

С 16 по 22 июля в Лиепае, Вентспилсе и Цесисе пройдет фестиваль классической музыки «Šalc», в котором примут участие лучшие оркестры и музыканты из Латвии и Европы. Тема фестиваля в этом году - любовь. На одном из концертов выступит выдающаяся сопрано Марина Ребека.