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Марина Ребека и Карел Марк Шишон - на новом музыкальном фестивале «Šalc»

Русский TVNET
Дирижер Карел Марк Шишон и певица Марина Ребека | Фото: Publicitātes

С 16 по 22 июля в Лиепае, Вентспилсе и Цесисе пройдет фестиваль классической музыки «Šalc», в котором примут участие лучшие оркестры и музыканты из Латвии и Европы. Тема фестиваля в этом году - любовь. На одном из концертов выступит выдающаяся сопрано Марина Ребека.

В фестивальную программу вошли концерты камерной музыки, мастерклассы и программа симфонической музыки.

18 июля в Лиепае пройдет концерт камерной музыки.

19 июля гостьей концерта в Вентспилсе станет сопрано Марина Ребека, которая исполнит арии из опер под аккомпанимент фестивального оркестра под управлением маэстро Карела Марка Шишона.

20 июля в Лиепае пройдет концерт известного трубача Хокана Харденбергера и шотландского ударника Колина Кари, в программе - авангардная музыка XX века.

22 июля состоится концерт симфонической музыки в Цесисе.

Подробнее о программе читайте здесь

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