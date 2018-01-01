Марина Ребека и Карел Марк Шишон - на новом музыкальном фестивале «Šalc»

С 16 по 22 июля в Лиепае, Вентспилсе и Цесисе пройдет фестиваль классической музыки «Šalc», в котором примут участие лучшие оркестры и музыканты из Латвии и Европы. Тема фестиваля в этом году - любовь. На одном из концертов выступит выдающаяся сопрано Марина Ребека.
В фестивальную программу вошли концерты камерной музыки, мастерклассы и программа симфонической музыки.
18 июля в Лиепае пройдет концерт камерной музыки.
19 июля гостьей концерта в Вентспилсе станет сопрано Марина Ребека, которая исполнит арии из опер под аккомпанимент фестивального оркестра под управлением маэстро Карела Марка Шишона.
20 июля в Лиепае пройдет концерт известного трубача Хокана Харденбергера и шотландского ударника Колина Кари, в программе - авангардная музыка XX века.
22 июля состоится концерт симфонической музыки в Цесисе.