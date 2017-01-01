«Новая волна-2017»: За кого болеть и где смотреть

Сегодня, 8 сентября, в российском городе Сочи открывается Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». В составе жюри в этом году впервые значится известный латвийский музыкант и исполнитель Интарс Бусулис. В этом году конкурсантов от Латвии на фестивале не будет, но мы предлагаем познакомиться с участниками из других стран и уже сейчас выбрать своего фаворита, за которого вплоть до 14 сентября вы сможете не только болеть, но и голосовать!
Россия
Люся Чеботина
Нана Хатл
Саша Санта
Стас Море
Василий Уриевский
Армения
Эрна Мир
Сюзанна Мелконян
Казахстан
Рустем Жугунусов
Узбекистан
Сардор Милано
Украина
ISAAC
Молдавия
DoReDos
Румыния
Катя Рише
Швеция
Pahmp
Вьетнам
Lien le Luu
Подробная программа всех дней ЗДЕСЬ
Конкурс пройдет с 8 по 14 сентября в Сочи, трансляция концертов пройдет на канале «Россия 1» и на Youtube.