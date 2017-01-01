«Новая волна-2017»: За кого болеть и где смотреть

Сегодня, 8 сентября, в российском городе Сочи открывается Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». В составе жюри в этом году впервые значится известный латвийский музыкант и исполнитель Интарс Бусулис. В этом году конкурсантов от Латвии на фестивале не будет, но мы предлагаем познакомиться с участниками из других стран и уже сейчас выбрать своего фаворита, за которого вплоть до 14 сентября вы сможете не только болеть, но и голосовать!