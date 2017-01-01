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«Новая волна-2017»: За кого болеть и где смотреть

Русский TVNET
Фото: Пресс-фото

Сегодня, 8 сентября, в российском городе Сочи открывается Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». В составе жюри в этом году впервые значится известный латвийский музыкант и исполнитель Интарс Бусулис. В этом году конкурсантов от Латвии на фестивале не будет, но мы предлагаем познакомиться с участниками из других стран и уже сейчас выбрать своего фаворита, за которого вплоть до 14 сентября вы сможете не только болеть, но и голосовать!

Россия

Люся Чеботина

Нана Хатл

Саша Санта

Стас Море

Василий Уриевский

Армения

Эрна Мир

Сюзанна Мелконян

Казахстан

Рустем Жугунусов

Узбекистан

Сардор Милано

Украина

ISAAC

Молдавия

DoReDos

Румыния

Катя Рише

Швеция

Pahmp

Вьетнам

Lien le Luu

Подробная программа всех дней ЗДЕСЬ

Конкурс пройдет с 8 по 14 сентября в Сочи, трансляция концертов пройдет на канале «Россия 1» и на Youtube.

Конкурс Интарс Бусулис Новая волна Узбекистан
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