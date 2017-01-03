Алена Водонаева сделала интимное признание

 

Фото: instagram.com

Алена Водонаева известна своим чувством юмора. Знаменитость может пошутить по любому поводу, даже самому пикантному.

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Алена призналась фанатам, какое белье предпочитает. Оказалось, что знаменитость любит трусы с начесом и, несмотря на достаточно юный возраст, уже носит пояс из собачьей шерсти. Завершает ее элегантный образ телогрейка.

В подобном виде Алена собралась на новогодние каникулы в Санкт-Петербург. Конечно, фанаты поняли, что Алена пошутила и оценили ее чувство юмора.

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