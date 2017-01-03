Алена Водонаева сделала интимное признание

Алена Водонаева известна своим чувством юмора. Знаменитость может пошутить по любому поводу, даже самому пикантному.

Алена призналась фанатам, какое белье предпочитает. Оказалось, что знаменитость любит трусы с начесом и, несмотря на достаточно юный возраст, уже носит пояс из собачьей шерсти. Завершает ее элегантный образ телогрейка.

В подобном виде Алена собралась на новогодние каникулы в Санкт-Петербург. Конечно, фанаты поняли, что Алена пошутила и оценили ее чувство юмора.

Реклама

Достаю трусы с начесом, пояс из собачей шерсти и телогрейку ☃️ До скорой встречи, Питер 🌨 #УжеВПути Выбрать Петербург из всех возможных вариантов маршрутов на зимние каникулы - можно только по очень сильной любви 😬😸🚀❤️ #ПриключенияНачинаются A photo posted by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Jan 3, 2017 at 2:10am PST

Еще по этой теме