Пышный бюст Дженнифер Лопес вырвался из боди со стразами

Дженнифер Лопес
 

Дженнифер Лопес. Фото: REUTERS/Scanpix

Певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась на странице в Instagram шикарной обновкой. 47-летняя исполнительница подготовила для своего шоу «All I Have», которое проходит в Лас-Вегасе, откровенный наряд.

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Дженнифер выступит на сцене в эксклюзивном боди от американского бренда The Blonds. Смелый костюм Лопес украшен пайетками, стразами и жемчугом.

На снимке артистка демонстрирует обнаженную грудь, которая вырвалась из тесного концертного наряда.

Фото из Instagram:

Идеальная фигура Дженнифер Лопес

Фото: Идеальная фигура Дженнифер Лопес0

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