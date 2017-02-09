Пышный бюст Дженнифер Лопес вырвался из боди со стразами

Певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась на странице в Instagram шикарной обновкой. 47-летняя исполнительница подготовила для своего шоу «All I Have», которое проходит в Лас-Вегасе, откровенный наряд.

Дженнифер выступит на сцене в эксклюзивном боди от американского бренда The Blonds. Смелый костюм Лопес украшен пайетками, стразами и жемчугом.

На снимке артистка демонстрирует обнаженную грудь, которая вырвалась из тесного концертного наряда.

Фото из Instagram:

Thank you!!! Here's a closer look at my new costume by @theblondsny for #allihave bc its soooo amaazzzzing!! #details 🌹🙏🏼💍🌸💅🏼 A photo posted by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 9, 2017 at 1:32am PST



















Aizvērt Идеальная фигура Дженнифер Лопес TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter







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