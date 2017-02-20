«Старушка» Брежнева вышла в свет без белья

Известная российская певица и телеведущая показала фигуру в весьма откровенном платье. Наряд с глубоким вырезом позволил подписчикам изучить грудь Брежневой без белья.
Необычную фотографию звезда выложила на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по всему, в таком виде Брежнева появилась на концерте «О чем поют мужчины», посвященном Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
«Ничего такая, старушка», – пишет один из пользователей социальной Сети. Другой комментатор буквально отчитал звезду за излишне глубокий вырез в наряде. Не переусердствуйте с игривым настроением... что то частенько игриво по фоткам», – возмущается он.
В целом, подписчики позитивно отнеслись к откровенному образу Брежневой. «Какое мега крутое платье», – восхищается один из интернет-пользователей. Фотографию оценили порядка 119 тысяч человек.
Напомним, недавно в Сети появились слухи о беременности Веры Брежневой. Как писали Dni.Ru, певица не собирается останавливаться на двоих детях, но пока не планирует рожать еще одного. «Могу вам показать свой живот – нет и намека! Но за те три года, что пишут о моей беременности, слониха могла родить слона. Я даже не знаю, откуда берутся эти слухи. Стоит надеть более свободное платье, как тут все думают, что ты в интересном положении», – заявила звезда.Еще по этой теме