«Старушка» Брежнева вышла в свет без белья

Известная российская певица и телеведущая показала фигуру в весьма откровенном платье. Наряд с глубоким вырезом позволил подписчикам изучить грудь Брежневой без белья.

Необычную фотографию звезда выложила на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по всему, в таком виде Брежнева появилась на концерте «О чем поют мужчины», посвященном Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

«Ничего такая, старушка», – пишет один из пользователей социальной Сети. Другой комментатор буквально отчитал звезду за излишне глубокий вырез в наряде. Не переусердствуйте с игривым настроением... что то частенько игриво по фоткам», – возмущается он.

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Instagram

Ох уж это игривое настроение.... 🙈🔥💋❤️ wearing @rasario , style @nadinasmirnova , muah @mariachepchugova_mua , diamonds @amovajewelry ⚡️ A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Feb 22, 2017 at 12:35pm PST

В целом, подписчики позитивно отнеслись к откровенному образу Брежневой. «Какое мега крутое платье», – восхищается один из интернет-пользователей. Фотографию оценили порядка 119 тысяч человек.

Instagram

Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки! 🕶 #былокруто #супервечер #art #picture A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Feb 20, 2017 at 10:01am PST

Напомним, недавно в Сети появились слухи о беременности Веры Брежневой. Как писали Dni.Ru, певица не собирается останавливаться на двоих детях, но пока не планирует рожать еще одного. «Могу вам показать свой живот – нет и намека! Но за те три года, что пишут о моей беременности, слониха могла родить слона. Я даже не знаю, откуда берутся эти слухи. Стоит надеть более свободное платье, как тут все думают, что ты в интересном положении», – заявила звезда.



















































Aizvērt Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET







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