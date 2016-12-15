Сколько подписчиков можно получить в Латвии благодаря своей груди

Предпринимательница и радиодиджей Лиене Ушакова, благодаря своей эффектной внешности и активности в соцсетях с каждым днем завоевывает внимание все большего количества поклонников. Одни ее боготворят, другие смотрят с завистью, но равнодушных нет!

Сейчас на микроблог Лиене в Instagram подписано 10,5 тысяч пользователей.

Ушакова подогревает к себе интерес в том числе откровенными фотографиями и сексуальными нарядами, многие из которых не оставляют места для фантазии.

На днях женщина поделилась снимками и видео на которых она позирует в прозрачном белье, сквозь которое отчетливо просвечивается ее тело.

Реклама

Публикация от LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) Мар 4 2017 в 1:26 PST

Публикация от LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) Мар 1 2017 в 4:27 PST

Напомним, в конце 2016 года Лиене Ушакова открыла в Риге свою Академию селфи. Тогда

она делилась своими личными переживаниями - неотступная борьба с лишним весом, депрессии и тяжелый период беременности, во время которой бывают моменты, когда можно потерять уверенность в себе.



































Aizvērt В Риге открыли Академию "селфи" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Несмотря на то, что сейчас над этими ситуациями можно посмеяться и поиронизировать, Ушакова признается, что у многих женщин возникают схожие проблемы и своим примером она старается им помочь.

Публикация от LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) Мар 18 2017 в 11:05 PDT

Публикация от LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) Фев 18 2017 в 7:20 PST

Публикация от LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) Янв 18 2017 в 1:22 PST

Публикация от LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) Дек 14 2016 в 11:52 PST

Еще по этой теме