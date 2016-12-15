Сколько подписчиков можно получить в Латвии благодаря своей груди

Предпринимательница и радиодиджей Лиене Ушакова, благодаря своей эффектной внешности и активности в соцсетях с каждым днем завоевывает внимание все большего количества поклонников. Одни ее боготворят, другие смотрят с завистью, но равнодушных нет!
Сейчас на микроблог Лиене в Instagram подписано 10,5 тысяч пользователей.
Ушакова подогревает к себе интерес в том числе откровенными фотографиями и сексуальными нарядами, многие из которых не оставляют места для фантазии.
На днях женщина поделилась снимками и видео на которых она позирует в прозрачном белье, сквозь которое отчетливо просвечивается ее тело.
Напомним, в конце 2016 года Лиене Ушакова открыла в Риге свою Академию селфи. Тогда
она делилась своими личными переживаниями - неотступная борьба с лишним весом, депрессии и тяжелый период беременности, во время которой бывают моменты, когда можно потерять уверенность в себе.
Несмотря на то, что сейчас над этими ситуациями можно посмеяться и поиронизировать, Ушакова признается, что у многих женщин возникают схожие проблемы и своим примером она старается им помочь.
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