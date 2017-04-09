Тверк 360 градусов: это не только возмутительно, но и завораживающе красиво!

Предупреждаем, даже самые ярые заступники моральных устоев и нравственности не смогут оторвать взгляд от такого зрелища! Смотрите, это не только возмутительно, но и завораживающе красиво!

Прошли времена, когда кого-то интересовали конкурсы мокрых футболок. Теперь все выбирают богиню тверка!

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Зажигательное панорамное видео было снято на пляже Форт-Майерс-Бич во Флориде. Здесь девушки устроили состязание в искусном владении тверком и своим телом. Что досталось победительнице - остается только догадываться. Впрочем, вниманием эти танцовщицы точно не остались обделены.

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