Тверк 360 градусов: это не только возмутительно, но и завораживающе красиво!

Предупреждаем, даже самые ярые заступники моральных устоев и нравственности не смогут оторвать взгляд от такого зрелища! Смотрите, это не только возмутительно, но и завораживающе красиво!
- Это уже слишком! Девушки устроили тверкинг на гробу с покойником 16 марта 2017 г.
- «Горячая штучка» Ники Минаж станцевала тверк в гримерке 19 октября 2016 г.
Прошли времена, когда кого-то интересовали конкурсы мокрых футболок. Теперь все выбирают богиню тверка!
Зажигательное панорамное видео было снято на пляже Форт-Майерс-Бич во Флориде. Здесь девушки устроили состязание в искусном владении тверком и своим телом. Что досталось победительнице - остается только догадываться. Впрочем, вниманием эти танцовщицы точно не остались обделены.
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