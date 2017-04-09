Тверк 360 градусов: это не только возмутительно, но и завораживающе красиво!

 

Фото: Кадр из видео

Предупреждаем, даже самые ярые заступники моральных устоев и нравственности не смогут оторвать взгляд от такого зрелища! Смотрите, это не только возмутительно, но и завораживающе красиво!

Еще по этой теме

Прошли времена, когда кого-то интересовали конкурсы мокрых футболок. Теперь все выбирают богиню тверка!

Реклама

Зажигательное панорамное видео было снято на пляже Форт-Майерс-Бич во Флориде. Здесь девушки устроили состязание в искусном владении тверком и своим телом. Что досталось победительнице - остается только догадываться. Впрочем, вниманием эти танцовщицы точно не остались обделены.

Еще по этой теме
Новый тренд: Тверк носом от поклонницы Рианны взорвал интернет

Новый тренд: Тверк носом от поклонницы Рианны взорвал интернет

На британской певице во время тверка лопнуло платье

На британской певице во время тверка лопнуло платье

Тверк моделей plus-size вызвал в сети ажиотаж

Тверк моделей plus-size вызвал в сети ажиотаж


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 200000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 250000 EUR

reklama.vesti.lv

Медведев объявил, что Россия и США на грани боевых столкновений Новости

Медведев объявил, что Россия и США на грани боевых столкновений

Названы лучшие игры 2016 года по версии BAFTA Hi-Tech

Названы лучшие игры 2016 года по версии BAFTA

Елгаву сравнили с российским Ржевом. Смотрите, кто «победил» Новости

Елгаву сравнили с российским Ржевом. Смотрите, кто «победил»

Корабли России срочно направились в Сирию Новости

Корабли России срочно направились в Сирию

Subaru рассекретила универсал Outback 2018 Hi-Tech

Subaru рассекретила универсал Outback 2018

Пикантно

Танцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 