Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью

 

Фото: Vida Press/Splash

Эшли Юдан (Ashley Youdan) - так зовут одну из самых сексуальных женщин планеты. Многие ценители фильмов для взрослых знают эту девушку под именем Кендалл Карсон (Kendall Karson).

28-летняя актриса, которая уже покинула порноиндустрию, приняла участие в эротической фотосессии в Малибу. Видимо, девушка хочет сделать новую карьеру и попробовать себя в работе модели.

Перед камерой она чувствут себя свободно и без стеснения позирует без лифчика.

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Фото: Vida Press/Splash News

Напомним, что совсем недавно Эшли со скандалом рассталась с популярным скрипачом Дэвидом Гаррет, который 8 декабря выступит в Риге.

Как сообщают таблоиды, модель обратилась в суд с требованием, чтобы 35-летний скрипач выплатил ей 12 миллионов долларов, так как принуждал ее заниматься жестким сексом, в результате чего девушка сломала ребро. Также актриса обвиняет экс-бойфренда в том, что тот заставлял ее пить его урину, совокупляться с транссексуалами и употреблять кокаин.

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью

Фото: Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью0

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