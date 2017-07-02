Шок на британском ТВ-шоу: все участники полностью разделись

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

В передаче приняли участие даже мужчина и женщина, которые сменили пол на противоположный.

В одном из выпусков британского развлекательного шоу все участники программы снялись полностью обнаженными, сообщает Мirror.co.uk.

На шоу участники ищут свою вторую половинку, однако продюссеры решили придать некой пикантности передаче, выпустив голых участников.

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Сообщается, что, согласно задумке, в студии находились пятеро голых человек, спрятанных за перегородкой из матового стекла. Позже перегородка постепенно поднималась, оголяя тела участников. Зрителям открываются сначала ноги, потом гениталии, потом торс. И только после этого, они могут начать говорить.

Потенциальный «холостяк/холостячка» рассматривает голых девочек или мальчиков, а потом выбирает себе того человека, с кем позже пойдет на свидание.

Отметим, что 22-летняя холостячка была готова к знакомству с любым из полов. Ей презентовали голых мужчину, женщину, а также женщину, которая стала мужчиной и мужчину, который сменил пол на женский.


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